Frontline International, ein führender Anbieter intelligenter Lösungen für das Management von Ölen, Speise- und Schmierfetten in Restaurants und Großküchen, hat Zack Palazzo zum Vice President of Sales and Finance befördert. Palazzo ist seit mehr als einem Jahrzehnt im Unternehmen tätig und war zuvor als Director of Sales and Finance tätig.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250826854357/de/

Zack Palazzo, Vice President of Sales and Finance

Als Absolvent der Purdue University mit einem Abschluss in Industrietechnologie erwarb er seinen MBA an der Kent State University. In seiner neuen Funktion wird Palazzo weiterhin die Vertriebsaktivitäten leiten und zugleich mehr Verantwortung für die finanzielle Gesundheit des Unternehmens übernehmen. Er wird sich darauf konzentrieren, das Geschäftswachstum voranzutreiben, Kunden zu unterstützen und Strategien für den langfristigen Erfolg zu entwickeln.

Palazzo verfügt über einschlägige Erfahrung in der Leitung zahlreicher Initiativen, die auf den Ausbau des Kundenstamms von Frontline, die Steigerung des Umsatzes sowie die Verbesserung von Tools und Schulungen für das Vertriebsteam des Unternehmens ausgerichtet sind. Ferner zeichnet er sich durch ein Verständnis aus, dass entscheidende Technologien das Rückgrat der modernen Gastronomieküche bilden.

"Technologie entwickelt sich ständig weiter, und der Erfolg von Frontline beruht darauf, neue Technologien auf kreative Weise einzusetzen, um Großküchen sicherer und effizienter zu machen", erklärte Palazzo. "Wir streben ein optimiertes Erlebnis an, das zur Verbesserung der Qualität und Konsistenz von Speisen führt. In meiner neuen Position bin ich in der Lage, unsere Botschaft von mehr Sicherheit, Einsparungen und Nachhaltigkeit voranzutreiben, sie fest in unserem Vertriebsteam zu verankern und für Wettbewerbsvorteile zu nutzen."

"Zack ist ein wichtiges Mitglied unseres Führungsteams, und wir freuen uns auf den zusätzlichen Nutzen, den er in dieser neuen Rolle für unser Unternehmen und unsere Kunden bringen wird", sagte Giovanni Brienza, President. "Dank seines umfassenden Verständnisses unserer Produkte, unseres Geschäfts und unserer Kunden verfügt er über einen geschärften Blick für unser Wertversprechen, wie es am besten kommuniziert und in Wachstum umgesetzt werden kann. Wir sehen den weiteren Erfolgen in seiner neuen Rolle erwartungsvoll entgegen."

"Im Zuge unseres weltweiten Wachstums ist eine starke und innovative Vertriebsabteilung entscheidend, um unsere Präsenz in neuen Märkten auszubauen", sagte John Palazzo, Gründer und CEO. "Zacks Kenntnisse unserer Branche und unserer Produkte positionieren uns bestens für die Fortsetzung dieses Wachstums."

Weitere Informationen über Frontline International finden Sie unter www.frontlineii.com.

Über Frontline International

Frontline International, Inc. entwickelt, fertigt und vertreibt hochwertige gewerbliche Küchenausrüstung für die Lagerung, Handhabung und Entsorgung von Speiseöl. Kunden besitzen ihre eigenen Geräte, verhandeln ihre eigenen Ölrabatte und haben die Freiheit, ihre eigenen Öllieferanten auszuwählen. Das Unternehmen bietet außerdem ein schlüsselfertiges Ölmanagement im Rahmen seines OilCare -Servicepakets an. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Frontline International, Inc., 187 Ascot Parkway, Cuyahoga Falls, Ohio 44223, USA. Telefon: +1 330-861-1100. Gebührenfrei: 1-877-776-1100. Internet: http://www.frontlineii.com. E-Mail: info@frontlineii.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250826854357/de/

Contacts:

Christina Campbell: 216.579.6100 DW 8

E-Mail: christina@CunninghamBaron.com