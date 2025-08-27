Telexistence Inc. (CEO: Jin Tomioka) gab heute die Einführung eines bahnbrechenden Dienstes bekannt, der groß angelegte, stabile und kosteneffiziente Datensätze für Roboterbewegungen generiert, die auf die Anforderungen der Kunden zugeschnitten sind. Der Dienst wird offiziell im Januar 2026 starten, Vorbestellungen sind ab September 2025 möglich.

Im Mittelpunkt dieser Initiative steht die neu gegründete "Motion Data Factory" von Telexistence. Diese Anlage stellt eine neue Art von industrieller Infrastruktur für die Robotikbranche dar. Ähnlich wie Strom oder Telekommunikation wird es als wichtige Versorgungsleistung fungieren und eine stabile und reichhaltige Versorgung mit Bewegungsdaten gewährleisten, die für die Weiterentwicklung der Roboterintelligenz unerlässlich sind. Dadurch wird das Wachstum von Robotikunternehmen und Forschungseinrichtungen weltweit beschleunigt.

Übersicht über die Dienstleistungen

Zielkunden: Robotik-Startups, globale Roboterhersteller, Universitäten und Forschungseinrichtungen in Japan, den USA und Europa

- Kernleistungen: Erstellung von Bewegungsdatensätzen unter Verwendung von Mehrgelenkrobotern Optionale Datenbereinigung und -kuratierung

- Preismodell: Basierend auf der Dauer des Datensatzes (Stunden) Komplexität der Aufgabe

Über Telexistence

Telexistence Inc. hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Robotik, Strukturen und die Welt zu verändern. Das Unternehmen entwickelt ferngesteuerte und KI-gesteuerte Roboter und betreibt Dienste unter Verwendung seiner proprietären Plattformen. Mit erstklassigen Fachkräften in den Bereichen Hardware, Software, KI und Teleoperation entwickelt und fertigt Telexistence alles im eigenen Haus. Durch die Ausweitung der Rolle von Robotern über Fabriken hinaus auf die gesamte Gesellschaft will das Unternehmen die Struktur und Bereitstellung von Arbeitskräften grundlegend neu definieren.

