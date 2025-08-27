DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 27. August

=== *** 06:50 LU/Aroundtown SA, Ergebnis 1H *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator August PROGNOSE: -21,5 zuvor: -21,5 *** 09:00 DE/Konjunkturbarometer des DIW August 10:00 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Ergebnis 1H (11:00 Investorenkonferenz) 10:00 DE/Sto SE & Co. KGaA, Ergebnis 1H 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:30 DE/Auktion von neuen Bundesanleihen mit Laufzeit November 2032 im Volumen von 4 Mrd EUR *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche 17:45 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, Rede in der Greensboro Chamber of Commerce *** 22:00 US/Nvidia Corp, Ergebnis 2Q 22:30 US/HP Inc, Ergebnis 3Q - DE/LBBW Landesbank Baden-Württemberg, Ergebnis 1H - US/Einfuhrzoll auf indische Waren steigt auf 50% - DE/IAB-Arbeitsmarktbarometer ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 27, 2025 00:07 ET (04:07 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.