Dow Jones News
27.08.2025 06:39 Uhr
274 Leser
Artikel bewerten:
(1)

TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 27. August

DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 27. August 

=== 
*** 06:50 LU/Aroundtown SA, Ergebnis 1H 
*** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator August 
     PROGNOSE: -21,5 
     zuvor:  -21,5 
*** 09:00 DE/Konjunkturbarometer des DIW August 
  10:00 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Ergebnis 1H 
     (11:00 Investorenkonferenz) 
  10:00 DE/Sto SE & Co. KGaA, Ergebnis 1H 
  10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 
*** 11:30 DE/Auktion von neuen Bundesanleihen mit Laufzeit November 2032 im 
     Volumen von 4 Mrd EUR 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information 
     Administration (EIA) Vorwoche 
  17:45 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, Rede in der Greensboro Chamber of 
     Commerce 
*** 22:00 US/Nvidia Corp, Ergebnis 2Q 
  22:30 US/HP Inc, Ergebnis 3Q 
 
    - DE/LBBW Landesbank Baden-Württemberg, Ergebnis 1H 
    - US/Einfuhrzoll auf indische Waren steigt auf 50% 
    - DE/IAB-Arbeitsmarktbarometer 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 27, 2025 00:07 ET (04:07 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
