Der Rüstungskonzern Rheinmetall eröffnet in Unterlüß (Niedersachsen) ein neues Werk zur Produktion von Artilleriemunition und stärkt damit seine Position als führender Hersteller von 155-Millimeter-Geschossen in westlichen Staaten. Zur offiziellen Eröffnung am Mittwoch um 15 Uhr werden Konzernchef Armin Papperger sowie Vizekanzler und Bundesfinanzminister Lars Klingbeil, Verteidigungsminister Boris Pistorius und NATO-Generalsekretär Mark Rutte erwartet.Die Serienfertigung der 155-Millimeter-Munition ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär