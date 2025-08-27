DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

NATIONALER SICHERHEITSRAT - Vor dem Kabinettsbeschluss an diesem Mittwoch zur Einrichtung eines Nationalen Sicherheitsrates (NSR) hat die Gewerkschaft der Polizei (GdP) einen besseren Datenaustausch der Behörden angemahnt. Man unterstütze die Pläne der Bundesregierung für einen Nationalen Sicherheitsrat. Echte Wirkung könne der NSR jedoch nur entfalten, "wenn gemeinsam erarbeitete, tagesaktuelle und behördenübergreifende Lagebilder erstellt werden, die eine fundierte Entscheidungsbasis für strategische und operative Maßnahmen liefern", sagte der GdP-Bundesvorsitzende Jochen Kopelke der Rheinischen Post. Die Verzahnung von innerer und äußerer Sicherheit durch einen künftigen NSR ist Kopelke zufolge elementar für den Erhalt der Demokratie und der freien Gesellschaft. Dennoch sei es wichtig und notwendig, verfassungsrechtliche Grundlagen zu beachten. (Rheinische Post)

