The following instruments on XETRA do have their last trading day on 27.08.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 27.08.2025
ISIN Name
CH0330938892 RHAET.BAHN RHB 16-25
CH0290876512 LUGANO 15-25
DE000DW6CXL0 DZ BANK IS.A1840
US05565QDU94 BP CAP.MKTS 20/UND. FLR
DE000LB2BPA5 LBBW FZA 22/25
CA74814ZEV19 QUEBEC PROV. 2025 MTN
XS2526852350 ING GROEP 22/26 FLR MTN
US596278AB74 MIDDLEBY 20/25 CV
US679295AD75 OKTA 20/25 CV
FR001400E904 RCI BANQUE 22/25 MTN
US65339KBS87 NEXTERA CAP. 20/25
US91282CHV63 USA 23/25
US231021AU00 CUMMINS INC. 20/25
XS1209031019 ELM B.V. 15/UND. FLR MTN
DE000A2TSCP0 DEUT.LICHTM. EE-ANL.19/25
US58013MFL37 MCDONALDS 20/25 MTN
US37045VAV27 GEN MTRS 20/25
CA135087K940 CANADA 20/25
US91282CAJ09 USA 20/25
US478160CN21 JOHNSON+JOHN 20/25
USU37818AW82 GLENCORE FDG 20/25 REGS
XS2226123573 BK IRELAND 20/UND. FLR
DE000HLB5F46 LB.HESS.-THR.IS.09C/2017
US9128284Z04 US TREASURY 2025
XS1829345427 OP-ASUNTOLUOTTOP.18/25MTN
US87264AAT25 T-MOBILE USA 2027
US12189LAY74 BURLINGTON NORTHERN 2025
US828807CV75 SIMON PROP.GRP 15/25
DE000DG4T416 DZ BANK IS.A548 VAR
US620076AK59 MOTOROLA SOLUTIONS 95/25
DE000A0E8203 KRED.F.WIED.05/25 MTN
DE000A2GSDH2 LEG IMMOB.WLD.17/25
DE000DDA0LR1 DZ BANK IS.A976
DE000HLB2L41 LB.HESS.-THR.IS.17/25
DE000HLB5FJ4 LB.HESS.-THR.IS.09A/2017
