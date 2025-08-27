Apple plant, in rund zwei Wochen seine nächste iPhone-Generation vorzustellen. Für den 9. September hat der Konzern ein Event am Hauptsitz in Cupertino angesetzt. Wie üblich gibt es keine offiziellen Hinweise auf die Inhalte der Veranstaltung. Traditionell werden bei den September-Events jedoch neue iPhone-Modelle und eine aktualisierte Version der Apple Watch präsentiert. Die Apple-Aktie hat nach den Events in der Vergangenheit häufig nachgegeben. Diesmal könnte Apple aber durchaus punkten.Den vollständigen Artikel lesen ...
