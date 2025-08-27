EQS-News: Andritz AG
/ Schlagwort(e): ESG
GRAZ, 27. AUGUST 2025. Der internationale Technologiekonzern ANDRITZ hat für seine Leistungen im Bereich Nachhaltigkeit von EcoVadis die Goldmedaille erhalten und zählt damit zu den besten fünf Prozent der weltweit über 150.000 bewerteten Unternehmen. Gleichzeitig hat sich ANDRITZ neue ESG-Ziele (Environmental, Social, Governance) für 2030 gesetzt, nachdem das Unternehmen die meisten seiner Ziele für 2025 bereits vorzeitig übertroffen hat.
ANDRITZ strebt an, seinen Kunden innovative, kohlenstoffarme und ressourceneffiziente Lösungen bereitzustellen und gleichzeitig den ökologischen Fußabdruck seiner eigenen Geschäftstätigkeit zu reduzieren. KPIs messen Fortschritte beim Klimaschutz, bei der Wassereinsparung und der Abfallvermeidung. Die (von der SBTi bestätigten) Klimaziele beinhalten die Reduktion der Scope-1- und Scope-2-Emissionen um 42 % sowie die Reduktion der Scope-3-Emissionen um 25 % gegenüber 2023 - im Einklang mit dem 1,5 °C-Ziel des Pariser Abkommens. Der Umsatzanteil von Produkten, die Kunden in ihrer grünen Transformation unterstützen, soll auf über 50 % steigen.
Ende 2024, und damit ein Jahr früher als geplant, hatte ANDRITZ seine Scope-1- und Scope-2-Emissionen bereits um mehr als 50 % gegenüber 2019 reduziert. Im selben Zeitraum sank der Wasserverbrauch um 14 % und das Abfallvolumen um 36 % - deutlich stärker als die von ANDRITZ bis 2025 gesetzten Ziele von jeweils 10 %.
Förderung der Mitarbeitenden
ANDRITZ verpflichtet sich, ein sicheres und faires Arbeitsumfeld zu schaffen, das Chancengleichheit und persönliche Weiterentwicklung fördert. Maßnahmen konzentrieren sich auf die Erhöhung des Frauenanteils in Führungspositionen, die Senkung der freiwilligen Fluktuation und die Stärkung des Mitarbeiterengagements. Die Reduktion von Arbeitsunfällen bleibt oberste Priorität.
Integrität in der Unternehmensführung
ANDRITZ bekennt sich zu hohen ethischen Standards und verantwortungsvollem Geschäftsgebaren in allen Unternehmensbereichen und entlang der Wertschöpfungskette. Der Schwerpunkt liegt auf der Sicherstellung hoher Nachhaltigkeitsstandards bei Lieferanten durch Bewertungen, Sozialaudits und externe ESG-Ratings. Darüber hinaus will ANDRITZ die Nachhaltigkeitszertifizierungen der eigenen Standorte ausweiten.
Eine Übersicht der ESG-KPIs von ANDRITZ für 2030 ist in der nachstehenden Tabelle dargestellt.
ANDRITZ ESG KPIs 2026 - 2030 (Basisjahr: 2023)
- Ende -
DOWNLOAD PRESSE-INFORMATION
Die Presse-Information steht unter andritz.com/news-de zum Download zur Verfügung.
BEI RÜCKFRAGEN KONTAKTIEREN SIE BITTE
Niklas Jelinek
Media Relations
niklas.jelinek@andritz.com
andritz.com
ANDRITZ-GRUPPE
Der internationale Technologiekonzern ANDRITZ liefert hochentwickelte Anlagen, Ausrüstungen, Serviceleistungen und digitale Lösungen für verschiedene Industrien und Bereiche, darunter Zellstoff und Papier, Metall, Wasserkraft und Umwelt. Das 1852 gegründete, börsennotierte Unternehmen mit Hauptsitz in Österreich beschäftigt rund 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 280 Standorten in über 80 Ländern.
Als globaler Technologie- und Innovationsführer engagiert sich ANDRITZ für Fortschritt zum Nutzen von Kunden, Partnern, Beschäftigten, der Gesellschaft und der Umwelt. Wachstumstreiber des Unternehmens sind nachhaltige Lösungen für den grünen Wandel, innovative Digitalisierung für industrielle Höchstleistungen und umfassender Service, der den Wert der Kundenanlagen über den gesamten Lebenszyklus hinweg maximiert. ANDRITZ. FÜR WACHSTUM, DAS ZÄHLT. ANDRITZ ESG KPIs 2026-2030 (base year: 2023)
Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei: ANDRITZ ESG KPIs 2026 - 2030 (Basisjahr: 2023)
27.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group. www.eqs.com
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Andritz AG
|Stattegger Straße 18
|8045 Graz
|Österreich
|Telefon:
|+43 (0)316 6902-0
|Fax:
|+43 (0)316 6902-415
|E-Mail:
|welcome@andritz.com
|Internet:
|www.andritz.com
|ISIN:
|AT0000730007
|Indizes:
|ATX
|Börsen:
|Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|EQS News ID:
|2188996
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2188996 27.08.2025 CET/CEST