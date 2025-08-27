VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
August 27
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-08-26
|NL0009272749
|3790000.000
|346222488.94
|91.3516
|VANECK AMX UCITS ETF
|2025-08-26
|NL0009272756
|232000.000
|21730396.78
|93.6655
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-08-26
|NL0009272772
|513000.000
|36981418.92
|72.0885
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-08-26
|NL0009272780
|360000.000
|29800011.47
|82.7778
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-08-26
|NL0009690239
|7910404.000
|297990206.76
|37.6707
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-08-26
|NL0009690247
|2518390.000
|43147079.40
|17.1328
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-08-26
|NL0009690254
|2426537.000
|30170108.08
|12.4334
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-08-26
|NL0010273801
|2681000.000
|51148368.44
|19.0781
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-08-26
|NL0010731816
|778000.000
|65182195.69
|83.7817
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-08-26
|NL0011683594
|68650000.000
|3047242846.00
|44.3881
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-08-26
|NL0010408704
|29203010.000
|1015516247.34
|34.7744
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-08-26
|NL0009272764
|328000.000
|20392158.39
|62.1712
