Es war der zehnte Versuch für das größte Raketensystem der Welt. Wieder hielten viele den Atem an. Doch dieses Mal war eine entscheidende Sache anders als bei den neun Flügen zuvor. Das kalifornische Raumfahrtunternehmen SpaceX hat bei seinem zehnten Testflug des Starship-Systems erstmals erfolgreich eine Nutzlast im Weltraum ausgesetzt. Der Start erfolgte am 27. August 2025 von der Starbase des Unternehmens in Texas. Dieser Flug markiert einen wichtigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
