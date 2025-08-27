Original-Research: Erlebnis Akademie AG - von Sphene Capital GmbH



27.08.2025 / 08:19 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Erlebnis Akademie AG Unternehmen: Erlebnis Akademie AG ISIN: DE0001644565 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 27.08.2025 Kursziel: EUR 12,60 (unverändert) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Thilo Hasler

Erweiterungs- und Kostensenkungsmaßnahmen Die Stabilisierung der Umsätze und die Erreichung positiver operativer Cashflows trotz teilweise späterer Saisonstarts und schwieriger Witterungsverhältnisse belegen aus unserer Sicht die zunehmende Robustheit des Geschäftsmodells gegenüber ungünstigen Witterungsverhältnissen an einzelnen Standorten. Damit zeigen auch die vom Vorstand getroffenen Maßnahmen zur Steigerung der Besucherzahlen - Erweiterung der Baumwipfelpfade durch Abenteuerwälder, Gastronomie und Shops, Trampolinparcours, Kletterwälder, Hängebrücken, Volieren oder Tierfreigehege - und die eingeleiteten Kosteneinsparmaßnahmen bereits vor deren vollständigen Umsetzung erste - und nach unserer Einschätzung - auch nachhaltige Ergebnisse. Sollten sich keine unvorhersehbaren Extremwetterereignisse einstellen, ist damit die vom Unternehmen bestätigte Guidance 2025e, die Umsätze zwischen EUR 25,6 und 27,9 Mio. sowie ein EBIT zwischen EUR 0,8 und 2,6 Mio. vorsieht, aus unserer Sicht realistisch erreichbar. In der zweiten Jahreshälfte bietet die Hochsaison mit typischerweise hohen Besucherzahlen nach unserer Einschätzung deutliches Kurssteigerungspotential. Wir bestätigen unser aus einem dreistufigen DCF-Modell abgeleitetes Kursziel von EUR 12,60 je Aktie (Base-Case-Szenario) und unser Buy-Rating für die Aktien der Erlebnis Akademie. Im ersten Halbjahr 2025 konnte eak mit 683.000 (Vj.: 711.000) Besuchern an den vollkonsolidierten Baumwipfelpfaden und Abenteuerwäldern den Umsatz mit EUR 9,1 Mio. (Vj.: EUR 9,3 Mio., -2,0% YoY) trotz späterer Öffnungen und wetterbedingter Einschränkungen an den Standorten in Irland und Kanada nahezu auf Vorjahresniveau halten. Ermöglicht wurde dies durch höhere Eintrittspreise, durch die der Rückgang der Besucherzahlen der Baumwipfelpfade und Abenteuerwälder (-3,9% YoY) kompensiert wurde. Die Resilienz im Kerngeschäft der eak zeigt sich nicht zuletzt im operativen Ergebnis (EBIT), das sich aufgrund breit gefächerter Kostensenkungsmaßnahmen im H1/2025 auf EUR -2,2 Mio. von EUR -2,6 Mio. im H1/2024 verbesserte. Weil trotz vorsichtiger Expansion weiterhin in Projekte investiert wurde, die darauf zielen, das Angebot an den bestehenden Standorten durch Zusatzattraktionen in Form von Spiel- und Kletterelementen zu erweitern, lag der investive Cashflow mit EUR -0,3 Mio. deutlich über dem Vorjahreswert (EUR -0,0 Mio.). Gleichwohl waren die Freien Cashflows mit EUR 0,8 Mio. auch im saisonal schwächeren ersten Halbjahr deutlich positiv.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: eak_UpdateReport20250827



Kontakt für Rückfragen:

Peter Thilo Hasler, CEFA

+49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553

peter-thilo.hasler@sphene-capital.de



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

