Der Kölner Projektentwickler PANDION (ISIN Unternehmensanleihe: DE000A289YC5) hat einen neuen Mietvertrag für sein Düsseldorfer Bürogebäude OFFICEHOME Rise an der Völklinger Straße geschlossen. Der langfristige Mieter ist die IFS Deutschland GmbH, ein weltweit führender Anbieter von Cloud-Enterprise-Software und industriellen KI-Lösungen für anspruchsvolle Unternehmen in den Bereichen Fertigung, Dienstleistung und Infrastruktur. Die rund 800 Quadratmeter Mietfläche liegen in einer der ...

