Mitteilung der PANDION AG:
PANDION schließt neuen Mietvertrag für OFFICEHOME Rise in Düsseldorf- Mieter ist das Softwareunternehmen IFS Deutschland GmbH - Rund 800 Quadratmeter moderne Büroflächen in zentraler und urbaner Lage - Bezug der Flächen ab Februar 2026
Der Kölner Projektentwickler PANDION (ISIN Unternehmensanleihe: DE000A289YC5) hat einen neuen Mietvertrag für sein Düsseldorfer Bürogebäude OFFICEHOME Rise an der Völklinger Straße geschlossen. Der langfristige Mieter ist die IFS Deutschland GmbH, ein weltweit führender Anbieter von Cloud-Enterprise-Software und industriellen KI-Lösungen für anspruchsvolle Unternehmen in den Bereichen Fertigung, Dienstleistung und Infrastruktur. Die rund 800 Quadratmeter Mietfläche liegen in einer der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Anleihen Finder GmbH