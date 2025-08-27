© Foto: Kris Tripplaar - TRIPPLAAR KRISTOFFER/SIPAMongoDB schießt nach Zahlen nachbörslich um rund 32 Prozent hoch: Das Q2 schlägt die Erwartungen bei Gewinn und Umsatz, Abo-Erlöse ziehen an, KI-Projekte treiben die Nachfrage. Und: der Ausblick liegt über Konsens.MongoDB hat für das im Juli abgeschlossene zweite Geschäftsquartal deutlich über den Erwartungen abgeliefert und wird dafür an der Wall Street gefeiert. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 1,00 US-Dollar deutlich über den prognostizierten 0,67 US-Dollar (Vorjahr: +42,5 %). Die Erlöse stiegen um 24 Prozent auf 591 Millionen US-Dollar und übertrafen damit den Konsens von 554 Millionen US-Dollar. Nach Börsenschluss sprang die Aktie an der Nasdaq zeitweise um fast 32 Prozent nach …Den vollständigen Artikel lesen ...
