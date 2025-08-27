DJ GfK: Konsumklima sinkt zum dritten Mal in Folge

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die Verbraucherstimmung in Deutschland schwächt sich weiter ab. Der von GfK und NIM ermittelte Konsumklima-Indikator prognostiziert für September im Vergleich zum Vormonat einen Rückgang um 1,9 Zähler auf minus 23,6 Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen stabilen Wert von minus 21,5 Punkten erwartet. "Mit dem dritten Rückgang in Folge befindet sich das Konsumklima nun definitiv in der Sommerflaute", erklärte Rolf Bürkl, Head of Consumer Climate beim NIM. "Ein wesentlicher Grund, auch für den spürbaren Rückgang der Einkommensaussichten, dürften die zunehmenden Sorgen um den Arbeitsplatz sein."

Zuletzt ist die Zahl der registrierten Arbeitslosen angestiegen. Sie blieb im Juli noch knapp unter drei Millionen, aber Experten erwarten für August ein Überschreiten dieser Marke. Auch unter den Verbrauchern ist in diesem Monat der Beschäftigungspessimismus deutlich gestiegen: Der Indikator für die Erwartung an die Entwicklung der Zahl der Arbeitslosen hat den höchsten Wert in diesem Jahr erreicht.

"Eine zunehmende Angst vor Jobverlust sorgt dafür, dass viele Konsumenten gerade mit größeren Anschaffungen weiterhin vorsichtig bleiben. Damit schwinden die Hoffnungen auf eine durchgreifende Erholung der Konsumstimmung noch in diesem Jahr weiter", erklärte Bürkl.

Nach zuvor fünf Anstiegen in Folge müssen die Einkommensaussichten der Verbraucher einen herben Rückschlag hinnehmen. Der Einkommensindikator verliert gegenüber dem Vormonat 11,1 Zähler und fällt mit 4,1 Punkten auf den niedrigsten Wert seit März.

Angesichts deutlich gesunkener Einkommensaussichten muss auch die Anschaffungsneigung in diesem Monat Einbußen hinnehmen. Allerdings fallen diese vergleichsweise gering aus. Der Indikator verliert 0,9 Zähler auf minus 10,1 Punkte.

Der Konjunkturoptimismus der deutschen Verbraucher schwindet weiter. Zum zweiten Mal in Folge verliert der Konjunkturindikator spürbar. Aktuell beträgt das Minus 7,4 Zähler. Mit 2,7 Punkten rutscht die Konjunkturstimmung auf den niedrigsten Wert seit einem halben Jahr.

