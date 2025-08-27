München (ots) -Knuspr landete in der aktuellen Verbraucherbefragung des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ) und des Nachrichtensenders ntv unter den Top 3 der Kategorie "Online-Supermärkte". Die Auszeichnung ist Teil des renommierten Awards "Deutschlands Beste Online-Shops 2025" und würdigt Online-Shops mit herausragender Kundenzufriedenheit, insbesondere in den Bereichen Preis-Leistungs-Verhältnis, Angebot, Kundenservice und Liefergeschwindigkeit.Bei der Befragung, an der über 69.000 Verbraucher:innen teilnahmen, wurden insgesamt 1.200 Unternehmen bewertet. Betrachtet wurden Kriterien wie Sortiment, Preis-Leistungs-Verhältnis, Benutzerfreundlichkeit von Website und App sowie Bestell- und Zahlungsbedingungen. Knuspr überzeugte vor allem mit seinem außergewöhnlich vielfältigen Sortiment, das eine einzigartige Kombination aus regionalen Produkten, saisonalen Spezialitäten, Feinkost und Eigenmarken bietet - vieles davon exklusiv bei Knuspr erhältlich. Hinzu kommen eine Lieferung innerhalb von drei Stunden nach der Bestellung, eine Qualitätsgarantie sowie eine kundenorientierte Servicephilosophie, die flexibel planbare Lieferzeitfenster und höchste Zuverlässigkeit umfasst.Die Verleihung des Awards "Deutschlands Beste Online-Shops 2025" fand am 26. August in der Bertelsmann-Repräsentanz in Berlin statt.Pressekontakt:Knuspr | Großer Kern GmbHpresse@knuspr.deOriginal-Content von: knuspr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159077/6104832