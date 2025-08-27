Dawex, Marktführer für Data Exchange Lösungen verkündete heute, dass das Decade-X France Projekt mit seiner Technologie betrieben wird und somit für DECADE-X, Digital ECosystem for Aerospace and DEfence, das digitale Ökosystem für Raumfahrt und Verteidigung zur Förderung eines sicheren, dialogfähigen und souveränen digitalen Ökosystems für den Datenaustausch und die Datenkollaboration von über 10.000 Herstellern in der Luftfahrt, der Raumfahrtindustrie sowie der Verteidigung, von Erstausrüstern, Großunternehmen und von KMUs.

Das Decade-X France Projekt basiert auf der Industry Data Space Solution von Dawex und ermöglicht die Orchestrierung des vertrauensvollen, sicheren und konformen Austauschs von Datenprodukten. Die Dawex-Lösung stärkt die Aufgabe des Projekts für den Umgang mit wichtigen Herausforderungen in der Industrie, wie die Produktentwicklung und Industrialisierung, resiliente Lieferketten, Nachverfolgbarkeit und Konformität sowie Anwendungsfälle für Nachhaltigkeit

Das Decade-X France Projekt wird vom Investitionsplan France 2030 der französischen Regierung gefördert und basiert auf der Expertise der Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie sowie der Technologiepartner wie Airbus, Dawex, Sopra Steria, und dem Institut Mines-Télécom.

"Wir sind stolz, die Dawex-Technologie für den Datenaustausch in das Decade-X France Projekt zur Förderung des Data Industry Space für Raumfahrt und Verteidigung einbringen zu dürfen. Dies streicht unsere Verpflichtung heraus, wirkungsvolle Lösungen zu liefern, um sich den strategischen Geschäften und betrieblichen Herausforderungen in Organisationen zu stellen.", meint Fabrice Tocco, Co-CEO bei Dawex. "Mit dem Verweis auf Datenökosysteme in der Produktion, wie Data4Industry-X, zur Umsetzung des Gaia-X Trust Framework und des Gaia-X Digital Clearing Hosue, liefert die Industry Data Space Lösung von Dawex Großunternehmen eine schnelle und effiziente Antwort, um deren dringlichste Hürden in Sachen Handel, Umwelt und Betrieb zu überwinden. Datenaustausch fördert die nahtlose digitale Kontinuität, setzt den vollen Wert von Daten quer durch das gesamte Ökosystem frei und stärkt maßgeblich KI-Strategien", meint Fabrice Tocco abschließend.

Über Dawex

Dawex ist marktführend in Sachen Data Exchange-Lösungen für den vertrauensvollen, sicheren und nachverfolgbaren Vertrieb oder das Teilen von Datenprodukten für jegliches Geschäftsmodell entsprechend der Datenbestimmungen. Mit der Datenaustausch-Technologie von Dawex schaffen Organisationen Datenökosysteme wie Corporate Data Hubs, Data Marketplaces und Industry Data Spaces zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, der Markteffizienz und resilienten Wertschöpfung. Auf Einladung der Vereinten Nationen, tritt Dawex der Daten-Expertengruppe des Umweltprogramms der Vereinten Nationen bei. Dawex wurde vom Weltwirtschaftsforum zum Technology Pioneer ernannt und ist außerdem Initiator internationaler Standardisierungsprogramme für Trusted Data Transaction. Dawex wurde 2015 gegründet, der Hauptsitz ist in Frankreich mit Geschäftstätigkeit in Europa, Asien, Nordamerika und dem Mittleren Osten.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250826890674/de/

Contacts:

Pressekontakt: Isabelle Joulot Vice President Communications Marketing

press@dawex.com