Tabula ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, August 27
[27.08.25]
TABULA ICAV
|Fund: Janus Henderson Tabula Lux AAA CLO UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|26.08.25
|LU2941599081
|17,503,223.00
|EUR
|0
|177,984,307.89
|10.1687
|Fund: JANUS HENDERSON TABULA EUR AAA CLO UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|26.08.25
|LU2941599248
|327,577.00
|USD
|14,500
|3,356,705.02
|10.2471
|Fund: JANUS HENDERSON TABULA EUR AAA CLO UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|26.08.25
|LU2941599834
|830,386.00
|GBP
|0
|8,414,122.52
|10.1328
|Fund: Janus Henderson Tabula USD AAA CLO UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|26.08.25
|LU2994520851
|10,723,864.00
|USD
|0
|109,788,064.43
|10.2377
|Fund:JANUS HENDERSON TABULA USD AAA CLO UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|26.08.25
|LU2994520935
|576,453.00
|USD
|0
|5,852,182.22
|10.1521
|Fund:JANUS HENDERSON TABULA USD AAA CLO UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|26.08.25
|LU2994521073
|25,000.00
|USD
|0
|253,884.70
|10.1554
|Fund:JANUS HENDERSON TABULA USD AAA CLO UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|26.08.25
|LU2994521669
|25,000.00
|GBP
|0
|252,373.80
|10.0950
|Fund:JANUS HENDERSON TABULA USD AAA CLO UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|26.08.25
|LU2941599164
|21,844.00
|EUR
|0
|218,975.51
|10.0245
