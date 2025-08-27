Marktschorgast (ots) -Für jedes Ziel, jeden Anspruch und jedes Budget gibt es den passenden Microliner: vom Offroader K-peak über den Stadtcruiser V-city bis zu den Raumwundern auf Renault oder den besonderen auf Fiat. Gemeinsam ist allen: viel Style, clevere Raumlösungen und höchste Qualität. Live erleben? Auf dem Caravan Salon Düsseldorf (Halle 17) zeigt Yucon neun Campervans. Mit dabei: der K-peak mit neuem Komfort-Feature und die Renault-Modelle in zwei attraktiven Editionen.Alle Highlights von Yucon und Infos zum Caravan Salon gibt es hier: www.yucon.de/messe/messe-highlights-2025Freiheit, Abenteuer, Style in Serie: Offroad-Edition Yucon K-peakMicroliner goes offroad! Mit der Edition K-peak erfüllt Yucon die Wünsche freiheitsliebender Abenteurer, die Unabhängigkeit und Komfort vereinen wollen. Dafür sorgt eine spezielle Offroad-Ausstattung, exklusiv im Yucon K-peak: Allrad mit AT-Reifen, LED-Scheinwerfer, Dieselheizung, 320-Ah-Lithium-Batterie und 90-W-Solaranlage. Typisch Microliner bleibt der Innenraum großzügig, mit viel Platz zum Leben und reichlich Stauraum. Die Offroad-Microliner gibt es in zwei Längen (6 m und 7 m) und drei Grundrissvarianten: K-peak 6.0 GD (Längsbetten), 6.0 BD (Querbett) und 7.0 GD (Längsbetten). Für Familien können die beiden letztgenannten Modelle mit Aufstelldach ausgestattet werden.NEU: Yucon verabschiedet sich von der Schräglage - durch den Einsatz einer - von AL-KO in Zusammenarbeit mit Yucon entwickelten - neuen Hubstützanlage, die optional verfügbar sein wird. Yucon K-peak wird der erste Campervan auf dem Markt sein, der die Innovation verbaut. Erstmals live zu sehen gibt es die Hubstützanlage im Offroader während des Caravan Salons.Mehr zum Yucon K-peak: www.yucon.de/modelle-mercedes/yucon-k-peak/messe-highlights-2025Alltagsheld, City-Guide, Abenteuer-Buddy: Edition Yucon V-cityYucon V-city - kompakt & vielseitig. Mit nur sechs Metern Länge ist der Microliner so wendig, dass er Alltag und Abenteuer mühelos verbindet. Ob Städtetrip, Strandtag mit der Familie oder spontaner Wochenendausflug - dein V-city ist dabei. Der 3,5-Tonner auf Mercedes-Benz-Sprinter-Basis vereint Kompaktheit, Raumgefühl und Unabhängigkeit.Besonders am V-city 6.0 BD: Er kommt mit umfangreicher Serienausstattung, ist mit 87.900 Euro attraktiv bepreist und lässt sich durch optionale Pakete individuell anpassen. Dazu überzeugt die Edition mit modernem, unaufgeregtem Außendesign und edlen Details im Innenraum.Mehr zum Yucon V-city: www.yucon.de/modelle-mercedes/yucon-v-city/messe-highlights-2025Yucon auf Renault-Trafic mit neuen EditionenDie Familie der Yucon Campervans ist bereit für alle Bedürfnisse: Der Microliner auf der Basis des Renault Trafic ist zum Beispiel ein echt kompaktes Raumwunder und wegen seines Aufstelldaches, vier Schlaf- und bis zu fünf Sitzplätzen ideal für Familien und Einsteiger. Besonders spannend: Die beiden Grundrisse 51 SB und 55 SB mit modularer 3er-Sitzbank zum Herausnehmen und Verschieben und XL-Laderaum im Heck mit 2 m Länge, großen Schubläden und zwei Schränken. Live auf der Messe: Yucon 51 SB und Yucon 55 SB!NEU: Ab sofort gibt es Yucon auf Renault-Trafic als besonders preisattraktive Editionen mit einer umfangreichen Ausstattung.Yucon 51 FB Edition LIGHT zum Preis von 51.500 EURAll-inclusive sind hier unter anderem: 130-PS-Motor, Karosseriefarbe "Cumulus Blau", manuelle Markise, 100-W-Solarmodul, Dieselheizung, Aufstelldach mit Matratze auf Tellerfedern u. v. m.Yucon 51 SB / 55 SB Edition FEVER zum Preis von 60.600 EUR bzw. 62.600 EURAll-inclusive sind hier unter anderem: 150-PS-Motor mit Automatikgetriebe, Metallic-Lack "Comet Grey", 17"-Aluminium-Felgen "Diamond Cut", 2 x 100-W-Solarmodul, manuelle Markise, Dieselheizung, Aufstelldach mit Matratze auf Tellerfedern u. v. m.Mehr zu den neuen Yucon Editionen auf Renault Trafic: www.yucon.de/modelle-renault/messe-highlights-2025Yucon auf Fiat-DucatoOb Yucon 60 B mit XL-Querbett und großer Gourmet-Küche, der besondere Yucon 63 H mit elektrischem Hub-Längsbett, riesiger Heckgarage und Superhochdach oder der Yucon 63 G mit zwei Längsbetten samt Tellerfedern, die sich zur Schlafoase verbinden - jeder Grundriss bietet clevere Raumlösungen und viel Komfort.Serienmäßig an Bord: Druckwasserpumpe, Rahmenfenster, neue komfortable Sitzgruppe, stoffbespannte Akustikdecke sowie getrennt schaltbare Ambientebeleuchtung für echtes Reise-Luxusgefühl.Live erlebbar auf der Messe: Yucon 60 B, 63 H und 63 G!Mehr zu Yucon auf Fiat Ducato: www.yucon.de/modelle-fiat/messe-highlights-2025Pressekontakt:Frankia-GP GmbH | Bernecker Straße 12 | D-95509Marktschorgast | Tel. +49 (0) 92 27 - 738-0 | E-Mail:medien@frankia.de | www.frankia.comGMK GmbH & Co. KG | Katrin Teichmann | Kanzleistraße 3 | D-95444Bayreuth | Tel. +49 (0) 921 - 76440-20 | E-Mail: teichmann@gmk.de |www.gmk.deOriginal-Content von: Yucon Microliner, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171121/6104856