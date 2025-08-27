So überschrieb gerade die GfK ihre Pressemitteilung zum erwarteten Konsumklima-Indikator September. Freilich: Die mageren Ergebnisse dieses Indikators werden nicht auf den Sommer beschränkt bleiben. Von Juli bis August gab er zum 3. Mal in Folge nach um 1,9 auf -23,6 Punkte. Dies vor allem deshalb, weil die Verbraucher ganz erheblich ihre Einkommenserwartung nach unten geschraubt haben: Nach +15,2 Zählern im Juli, werden jetzt noch +4,1 festgehalten. Auch Anschaffungs- und Sparneigung nahmen ab, wenn auch nicht im gleichen Maße. Insgesamt läuft der Indikator seit Jahresanfang gemächlich seitwärts.
Annerose Winkler
Der Deutsche Unternehmerbrief
www.bernecker.info
Publikationen der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH lesen Sie unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!
Annerose Winkler
Der Deutsche Unternehmerbrief
www.bernecker.info
Publikationen der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH lesen Sie unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!
© 2025 Bernecker Börsenbriefe