Die neueste Version von Parallels Desktop bietet eine sicherere VM-Verwaltung, eine exakte Anzeige von Mac-Festplattenspeicher in Windows, erneute Konformität mit SOC 2 Typ II und eine vereinfachte Bereitstellung und Geräteverwaltung für IT-Teams

Alzenau, Aug. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Parallels (https://www.parallels.com/), ein weltweit führender Anbieter von plattformübergreifenden Virtualisierungslösungen, veröffentlicht eine neue Version seiner Virtualisierungslösung: Parallels Desktop 26 (https://www.parallels.com/blogs/parallels-desktop-26/). Diese ist kompatibel mit der kommenden Version von macOS Tahoe 26 und Windows 11 25H2. Darüber hinaus bietet sie neue Funktionen, die speziell auf IT-Teams, Entwickler und Endanwender zugeschnitten sind.

Diese neueste Version unterstreicht das Engagement von Parallels für eine nahtlose Mac-Virtualisierung und unterstützt Windows, Linux und andere Betriebssysteme - unabhängig davon, ob Macs mit Apple- oder Intel-basierten Chips ausgestattet sind. Zudem ist Parallels Desktop die einzige Virtualisierungslösung, die von Microsoft autorisiert wurde, um Windows in einer virtualisierten Umgebung auf Mac-Computern mit Apple Silicon auszuführen.

"Mit Parallels Desktop 26 stellen wir die Kompatibilität mit Apples neuestem macOS sicher und bieten leistungsstarke Tools für IT-Teams und Entwickler, die sich jeden Tag auf Parallels verlassen", sagt Prashant Ketkar, Chief Technology and Product Officer bei Parallels. "Diese neue Version zeigt unser Engagement, die Innovationen von Apple kontinuierlich zu unterstützen und Unternehmen sowie IT-Administratoren eine sichere Verwaltung und flexible Skalierung ihrer Mac-Umgebungen zu ermöglichen."

Die wichtigsten Highlights von Parallels Desktop 26 sind:

Kompatibilität mit macOS Tahoe 26 und Windows 11 25H2 : Parallels Desktop 26 wurde für die Unterstützung der neuesten Betriebssysteme von Apple und Microsoft entwickelt. Damit Anwender jederzeit ein stabiles und reibungsloses Erlebnis haben, stellt Parallels Desktop während des gesamten Lebenszyklus von macOS Tahoe 26 und Windows 11 25H2 regelmäßig Updates bereit.

: Parallels Desktop 26 wurde für die Unterstützung der neuesten Betriebssysteme von Apple und Microsoft entwickelt. Damit Anwender jederzeit ein stabiles und reibungsloses Erlebnis haben, stellt Parallels Desktop während des gesamten Lebenszyklus von macOS Tahoe 26 und Windows 11 25H2 regelmäßig Updates bereit. Unterstützt Änderungen an Hintergrundprozessen in macOS 26 : macOS 26 führt neue Regeln für Hintergrundprozesse ein. Parallels Desktop 26 passt zentrale Funktionen - wie den Einrichtungsassistenten und den Coherence-Modus - daran an, sodass alles wie gewohnt funktioniert. Ohne diese Anpassung könnten wichtige Features nicht mehr starten.

: macOS 26 führt neue Regeln für Hintergrundprozesse ein. Parallels Desktop 26 passt zentrale Funktionen - wie den Einrichtungsassistenten und den Coherence-Modus - daran an, sodass alles wie gewohnt funktioniert. Ohne diese Anpassung könnten wichtige Features nicht mehr starten. Bessere Speicherplatzanzeige : Windows-VMs zeigen jetzt den tatsächlich verfügbaren Speicherplatz des Mac an. So behalten Nutzer die Kontrolle und vermeiden Engpässe bei großen Installationen oder datenintensiven Aufgaben.

: Windows-VMs zeigen jetzt den tatsächlich verfügbaren Speicherplatz des Mac an. So behalten Nutzer die Kontrolle und vermeiden Engpässe bei großen Installationen oder datenintensiven Aufgaben. Neues Versionsschema: In Anlehnung an die macOS-Namensgebung folgt Parallels Desktop 26 jetzt derselben Versionsnummer wie das von ihm unterstützte macOS, so dass Upgrades leichter nachverfolgt werden können und Verwirrung bei den Anwendern vermieden wird.





Für Unternehmen und IT-Teams:

Granulare Richtlinienkontrollen für sichere VM-Umgebungen (in Kürze verfügbar): Über das Parallels Desktop Enterprise Management Portal können Admins künftig genau festlegen, wie VMs genutzt werden - etwa bei geteilten Ordnern, USB-Zugriff, Zwischenablage oder Netzwerkeinstellungen. So lassen sich Sicherheitsvorgaben zuverlässig durchsetzen.

(in Kürze verfügbar): Über das Parallels Desktop Enterprise Management Portal können Admins künftig genau festlegen, wie VMs genutzt werden - etwa bei geteilten Ordnern, USB-Zugriff, Zwischenablage oder Netzwerkeinstellungen. So lassen sich Sicherheitsvorgaben zuverlässig durchsetzen. Konformität mit SOC 2 Typ II (System and Organization Controls) : Parallels Desktop 26 hat seine jüngste Prüfung nach SOC 2 Type II erfolgreich abgeschlossen und damit sein Versprechen für Compliance, Verfügbarkeit und Datenschutz bestätigt. Damit unterstützt Parallels Desktop 26 die IT- und Compliance-Teams von Unternehmen bei der Erfüllung interner und externer gesetzlicher Standards.

: Parallels Desktop 26 hat seine jüngste Prüfung nach SOC 2 Type II erfolgreich abgeschlossen und damit sein Versprechen für Compliance, Verfügbarkeit und Datenschutz bestätigt. Damit unterstützt Parallels Desktop 26 die IT- und Compliance-Teams von Unternehmen bei der Erfüllung interner und externer gesetzlicher Standards. Leitfaden für die Bereitstellung einer einzelnen Windows-App : Eine neue Schritt-für-Schritt-Anleitung zeigt, wie IT-Teams einzelne Windows-Apps auf Mac-Geräten installieren und verwalten können, ohne dass die komplette Windows- oder Parallels Desktop-Oberfläche sichtbar ist.

: Eine neue Schritt-für-Schritt-Anleitung zeigt, wie IT-Teams einzelne Windows-Apps auf Mac-Geräten installieren und verwalten können, ohne dass die komplette Windows- oder Parallels Desktop-Oberfläche sichtbar ist. Überwachen und Verwalten von Windows VM-Updates mit Jamf Pro: IT-Administratoren können jetzt Windows-Betriebssystem-Updates innerhalb von VMs mit Jamf Pro oder anderen MDM-Plattformen (Mobile Device Management) überwachen und verwalten. Skripte, die auf dem GitHub von Parallels verfügbar sind, unterstützen IT-Administratoren, den Update-Status zu überprüfen und Scans oder Installationen direkt von der Verwaltungskonsole aus zu initiieren.





Das Parallels-Team konzentriert sich weiterhin darauf, Unternehmensanwendern einen Mehrwert zu bieten, und hat im vergangenen Jahr kontinuierlich neue leistungsstarke Features und Funktionen eingeführt. Dazu gehören die AI Writing Tools für mehr Produktivität, die x86-Emulationsvorschau zur Unterstützung von Legacy-Applikationen und die OBS Camera-Integration (Open Broadcast Software) für verbesserte Video-Workflows. Hinzu kommt die Unterstützung für Applikationen wie Dragon Medical One, um die speziellen Anforderungen von Branchen wie dem Gesundheitswesen zu erfüllen. Außerdem wird Parallels weiterhin kontinuierlich neue Funktionen für Unternehmen einführen, um Kunden einen schnelleren Zugang zu Funktionen zu ermöglichen, die in den Bereichen Leistung, Kompatibilität und IT-Verwaltung zu Verbesserungen führen.

Weitere Details zu allen neuen Funktionen finden Sie unter https://www.parallels.com/blogs/parallels-desktop-26/ (https://www.parallels.com/blogs/parallels-desktop-26/).

Parallels Desktop für Mac ist eine unverzichtbare Virtualisierungslösung für Fachleute, Entwickler, IT-Teams und Einzelpersonen - sei es für den Zugriff auf Windows-Anwendungen, das Entwickeln und Testen von Software oder das gleichzeitige Ausführen mehrerer Betriebssysteme (wie Windows, Linux oder andere macOS-Versionen) gleichzeitig auf Mac-Computern auszuführen. Weitere Informationen zu Parallels Desktop 26 für Mac finden Sie unter www.parallels.com/ (https://www.parallels.com/).

Testversion und Verfügbarkeit

Parallels Desktop 26 für Mac ist in den Editionen Standard, Pro, Business und Enterprise erhältlich und kann unter www.parallels.com (https://www.parallels.com/blogs/parallels-desktop-26/) oder bei autorisierten Resellern weltweit erworben oder upgegradet werden.

Für weitere Informationen zu Parallels-Produkten, zum Herunterladen einer kostenlosen Testversion oder zum Abschluss eines Abonnements besuchen Sie bitte www.parallels.com (https://www.parallels.com).

Über Parallels

Parallels ist eine weltweit führende Marke für plattformübergreifende Lösungen, die es Unternehmen und Privatpersonen einfach machen, die von ihnen benötigten Applikationen und Dateien auf jedem Gerät oder Betriebssystem zu nutzen und darauf zuzugreifen. Parallels hilft Kunden, die beste Technologie zu nutzen, die es gibt, egal ob es sich um Windows, Mac, ChromeOS, iOS, Android oder die Cloud handelt. Parallels löst komplexe Engineering- und User-Experience-Probleme, indem es Unternehmen und Einzelkunden die Nutzung von Applikationen überall und jederzeit einfach und kostengünstig macht. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.parallels.com (https://www.parallels.com).

