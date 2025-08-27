Die Aktie des dänischen Offshore-Windparkbetreibers Ørsted stürzt immer weiter in die Tiefe. Zu Wochenbeginn büßte der Kurs auf Tradegate mehr als -14% ein und fiel auf ein neues Rekordtief bei 23,34 €. Seit Jahresbeginn belaufen sich die Verluste damit schon wieder auf über -40%. Ergeben sich auf dem aktuellen Kursniveau Kaufchancen oder geht es für die Aktie weiter gen Süden? Eine Hiobsbotschaft jagt die nächste Bei den Nordeuropäern wollen die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de