Trump schwingt den Zollhammer gegen Indien: Ab heute gilt für zahlreiche Warenimporte aus Indien in die USA ein Strafzoll von 50 Prozent. Damit will Trump Indien für dessen massive Ölimporte aus Russland sanktionieren.US-Präsident Donald Trump zieht die Daumenschrauben an. Laut Bloomberg gilt ab sofort auf zahlreiche Importe aus Indien in die USA ein Strafzoll von 50 Prozent - der höchste in Asien. Die Abgabe verdoppelt die bisherigen 25 Prozent und betrifft mehr als 55 Prozent der Lieferungen in den für Indien wichtigsten Absatzmarkt. Besonders gefährdet sind arbeitsintensive Branchen wie die Textil-, Schuh-, Schmuck- und Spielwarenindustrie. Elektronik und Pharma bleiben vorerst …Den vollständigen Artikel lesen ...
