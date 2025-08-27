Zürich (ots) -
Die neuen Samsung Neo QLED und QLED-TVs setzen auf echte Quantum Dots - Nanopartikel, die je nach Grösse Licht in exakt definierten Farben emittieren und so für ein aussergewöhnlich reines, lebendiges Farbspektrum sorgen. Darüber hinaus sind sie nachweislich cadmiumfrei und erfüllen somit höchste Qualitätsstandards - bestätigt durch die SGS (Société Générale de Surveillance). Im Mai 2025 verlieh TÜV Rheinland ausserdem die renommierte "Real Quantum Dot"- Zertifizierung an Samsung (Quelle (https://www.certipedia.com/quality_marks/0217010367?locale=de)). Mehr Informationen und Bildmaterial unter diesem Link (https://news.samsung.com/ch/die-wissenschaft-hinter-der-brillanz-samsung-quantum-dot-qled).
