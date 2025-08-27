Durchbruch in der Solarbranche? Neue Solar-Generation braucht kein Silber mehr

Anzeige / Werbung

First Graphene meldet einen bedeutenden Entwicklungsschritt im Bereich der erneuerbaren Energien. Gemeinsam mit Halocell Energy und der Queensland University of Technology wurde eine neue Generation Graphen verstärkter Perowskit-Solarzellen entwickelt. Die Herstellungskosten konnten durch den Einsatz leitfähigen Graphens statt teurer Edelmetalle wie Silber und Gold um bis zu 80 Prozent gesenkt werden.

First Graphene meldet einen bedeutenden Entwicklungsschritt im Bereich der erneuerbaren Energien. Gemeinsam mit Halocell Energy und der Queensland University of Technology wurde eine neue Generation Graphen verstärkter Perowskit-Solarzellen entwickelt. Die Herstellungskosten konnten durch den Einsatz leitfähigen Graphens statt teurer Edelmetalle wie Silber und Gold um bis zu 80 Prozent gesenkt werden.

Nach Angaben des Unternehmens konnte durch die Zugabe des eigens entwickelten PureGRAPH-Materials die Effizienz der Solarzellen auf 30,6 Prozent gesteigert werden. Das entspricht nahezu einer Verdopplung im Vergleich zu früheren Werten. Gleichzeitig sanken die Produktionskosten laut Unternehmensdarstellung um bis zu 80 Prozent. Grund dafür sei vor allem der Verzicht auf teure Leitmaterialien wie Gold und Silber, die durch leitfähiges Graphen ersetzt wurden. Darüber hinaus ermögliche die sogenannte Roll-to-Roll-Technologie eine durchgängige, automatisierte Produktion auf flexiblen Trägermaterialien, was die industrielle Skalierbarkeit massiv verbessert.

Neue Möglichkeiten für schwaches und künstliches Licht

Neben dem technologischen Fortschritt bei Kosten und Effizienz zeigen die Zellen deutliche Vorteile im Betrieb bei geringer Lichtintensität. Die Graphen basierten Perowskit-Zellen liefern laut First Graphene auch unter Kunstlicht stabile Leistungen. Sie eignen sich deshalb insbesondere für Anwendungen im Innenbereich, wo klassische Siliziumzellen häufig ineffizient sind.



Halocell hat im Rahmen von Marktanalysen bisher 44 verschiedene Gerätetypen identifiziert, bei denen die neuen Solarzellen potenziell eingesetzt werden könnten. Dazu zählen neben Alltagsgeräten wie Fernbedienungen, Taschenlampen oder E-Readern auch spezialisierte Produkte wie Sensoren, medizinische Geräte, Drohnen und stationäre Energieversorgungseinheiten für abgelegene Standorte.

Von der Forschung zur Marktreife

Die Kooperation zwischen First Graphene, Halocell und der Queensland University of Technology begann im Jahr 2023 im Rahmen eines durch die australische Bundesregierung geförderten Forschungsprojekts. Die finanzielle Unterstützung in Höhe von 2,03 Millionen australischen Dollar diente der Entwicklung und industriellen Erprobung der Solarzellentechnologie. Bereits 2024 wurden die ersten Serienprodukte in Australien eingeführt. Seitdem liefert First Graphene das speziell angepasste Graphenprodukt PureGRAPH im Rahmen eines mehrjährigen Abkommens an Halocell zur Weiterverarbeitung in der Serienproduktion.



Aktuell arbeitet Halocell an der Erweiterung seiner Produktionskapazitäten am Standort Wagga Wagga. Geplant ist die schrittweise Einführung weiterer Roll-to-Roll-Fertigungsanlagen. Diese sollen es ermöglichen, künftig bis zu 60 Millionen Solarzelleneinheiten jährlich herzustellen. Das modulare Anlagendesign soll Flexibilität bei der Produktionsausweitung gewährleisten und die Markteinführung in zusätzlichen Regionen unterstützen.