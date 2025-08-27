Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 27.08.2025 - Börsentäglich über 12.000 News

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2ABY7 | ISIN: AU000000FGR3 | Ticker-Symbol: M11
Tradegate
27.08.25 | 09:02
0,028 Euro
+9,52 % +0,002
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
1-Jahres-Chart
FIRST GRAPHENE LIMITED Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
FIRST GRAPHENE LIMITED 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,0250,03009:40
0,0270,02809:40
axinocapital.de
27.08.2025 09:34 Uhr
101 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Durchbruch in der Solarbranche? Neue Solar-Generation braucht kein Silber mehr

Anzeige / Werbung

First Graphene meldet einen bedeutenden Entwicklungsschritt im Bereich der erneuerbaren Energien. Gemeinsam mit Halocell Energy und der Queensland University of Technology wurde eine neue Generation Graphen verstärkter Perowskit-Solarzellen entwickelt. Die Herstellungskosten konnten durch den Einsatz leitfähigen Graphens statt teurer Edelmetalle wie Silber und Gold um bis zu 80 Prozent gesenkt werden.

First Graphene meldet einen bedeutenden Entwicklungsschritt im Bereich der erneuerbaren Energien. Gemeinsam mit Halocell Energy und der Queensland University of Technology wurde eine neue Generation Graphen verstärkter Perowskit-Solarzellen entwickelt. Die Herstellungskosten konnten durch den Einsatz leitfähigen Graphens statt teurer Edelmetalle wie Silber und Gold um bis zu 80 Prozent gesenkt werden.

Nach Angaben des Unternehmens konnte durch die Zugabe des eigens entwickelten PureGRAPH-Materials die Effizienz der Solarzellen auf 30,6 Prozent gesteigert werden. Das entspricht nahezu einer Verdopplung im Vergleich zu früheren Werten. Gleichzeitig sanken die Produktionskosten laut Unternehmensdarstellung um bis zu 80 Prozent. Grund dafür sei vor allem der Verzicht auf teure Leitmaterialien wie Gold und Silber, die durch leitfähiges Graphen ersetzt wurden. Darüber hinaus ermögliche die sogenannte Roll-to-Roll-Technologie eine durchgängige, automatisierte Produktion auf flexiblen Trägermaterialien, was die industrielle Skalierbarkeit massiv verbessert.

Neue Möglichkeiten für schwaches und künstliches Licht

Neben dem technologischen Fortschritt bei Kosten und Effizienz zeigen die Zellen deutliche Vorteile im Betrieb bei geringer Lichtintensität. Die Graphen basierten Perowskit-Zellen liefern laut First Graphene auch unter Kunstlicht stabile Leistungen. Sie eignen sich deshalb insbesondere für Anwendungen im Innenbereich, wo klassische Siliziumzellen häufig ineffizient sind.

Halocell hat im Rahmen von Marktanalysen bisher 44 verschiedene Gerätetypen identifiziert, bei denen die neuen Solarzellen potenziell eingesetzt werden könnten. Dazu zählen neben Alltagsgeräten wie Fernbedienungen, Taschenlampen oder E-Readern auch spezialisierte Produkte wie Sensoren, medizinische Geräte, Drohnen und stationäre Energieversorgungseinheiten für abgelegene Standorte.

Von der Forschung zur Marktreife

Die Kooperation zwischen First Graphene, Halocell und der Queensland University of Technology begann im Jahr 2023 im Rahmen eines durch die australische Bundesregierung geförderten Forschungsprojekts. Die finanzielle Unterstützung in Höhe von 2,03 Millionen australischen Dollar diente der Entwicklung und industriellen Erprobung der Solarzellentechnologie. Bereits 2024 wurden die ersten Serienprodukte in Australien eingeführt. Seitdem liefert First Graphene das speziell angepasste Graphenprodukt PureGRAPH im Rahmen eines mehrjährigen Abkommens an Halocell zur Weiterverarbeitung in der Serienproduktion.

Aktuell arbeitet Halocell an der Erweiterung seiner Produktionskapazitäten am Standort Wagga Wagga. Geplant ist die schrittweise Einführung weiterer Roll-to-Roll-Fertigungsanlagen. Diese sollen es ermöglichen, künftig bis zu 60 Millionen Solarzelleneinheiten jährlich herzustellen. Das modulare Anlagendesign soll Flexibilität bei der Produktionsausweitung gewährleisten und die Markteinführung in zusätzlichen Regionen unterstützen.

R2R-Technologie im Einsatz im Werk von Halocell in Wagga Wagga

Voller Erfolg aus Sicht des Unternehmens

Michael Bell, Geschäftsführer von First Graphene, hebt hervor, dass die Partnerschaft mit Halocell zeige, wie sich wissenschaftlich fundierte Forschung erfolgreich in marktfähige Produkte überführen lasse. Seit dem Marktstart im Jahr 2024 seien graphenverstärkte Solarzellen bereits erfolgreich in kleinen Geräten im Einsatz. Die Technologie erfülle die zentralen Anforderungen einer CO2-armen Energieversorgung und sei gleichzeitig wirtschaftlich konkurrenzfähig. Die Einführung von PureGRAPH in die Solarindustrie sei ein Meilenstein im Bestreben des Unternehmens, Graphen als emissionsreduzierenden Werkstoff in der industriellen Produktion zu etablieren.

Was ist eine Perowskit-Solarzelle?

Perowskit-Solarzellen zählen zu den innovativsten Entwicklungen im Bereich der Solarenergie. Sie basieren auf einer besonderen Kristallstruktur, die als Perowskit bezeichnet wird. Diese Struktur ist in der Lage, Licht sehr effizient aufzunehmen und in Strom umzuwandeln. Im Vergleich zu herkömmlichen Siliziumzellen lassen sich Perowskit-Zellen wesentlich dünner, flexibler und kostengünstiger herstellen.

Ein großer Vorteil dieser Technologie liegt darin, dass sie auch bei schwachem Licht oder künstlicher Beleuchtung zuverlässig funktioniert. Dadurch eignen sich die Zellen besonders gut für Anwendungen in Innenräumen oder in mobilen Geräten.

Durch die Kombination mit dem speziell entwickelten Graphenmaterial PureGRAPH von First Graphene wird die Leistung der Solarzellen zusätzlich gesteigert. Das leitfähige Graphen verbessert den Stromfluss in der Zelle, erhöht die Stabilität und trägt dazu bei, die Produktionskosten weiter zu senken.

Typische Schichten einer Perowskit-Solarzelle einschließlich Graphen-Kohlenstoff-Trägermaterial.

Zukünftige Märkte und Anwendungen im Blick

Laut Einschätzung des Unternehmensmanagements eröffnet die Technologie zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten in Bereichen mit besonders hohem Wachstumspotenzial. Dazu zählen die Entwicklung energieautarker Geräte für das sogenannte Internet der Dinge, mobile Elektroniklösungen, Komponenten für die Luft- und Raumfahrt sowie Spezialanwendungen in Forschung, Sicherheit und Infrastruktur. Das patentierte Herstellungsverfahren von First Graphene ermögliche den Einsatz von PureGRAPH in bestehenden industriellen Fertigungsprozessen ohne zusätzliche Anpassungskosten. Dadurch biete sich dem Unternehmen die Chance, sich als Technologielieferant für eine breite Palette von Solaranwendungen zu positionieren.

Ausblick

Das Unternehmen rechnet mit einer wachsenden Nachfrage nach günstigen, flexiblen und leistungsstarken Solarzellen. Die Kombination aus hoher Effizienz, niedrigen Produktionskosten, verbesserter Lichtempfindlichkeit und industrieller Skalierbarkeit könnte die Einführung der Technologie in globalen Märkten beschleunigen. First Graphene und Halocell sehen sich laut eigener Darstellung gut aufgestellt, um den Wandel zu dezentralen, nachhaltigen Energielösungen aktiv mitzugestalten.

Impressum
Angaben gemäß § 5 TMG: Herausgeber axinocapital.de ist ein Service der AXINO Capital GmbH · Eugenie-von-Soden-Straße 24/1 73728 Esslingen am Neckar Deutschland · Geschäftsführer Wolfgang Seybold · Geschäftssitz Esslingen am Neckar · Handelsregister Handelsregisterbuch: HRB 747234 Register: Amtsgericht Stuttgart · USt-Id Nr. DE279391117 · Inhaltlicher Verantwortlicher Verantwortlichkeit im Sinne des § 55 des Rundfunkstaatsvertrages (RStV): AXINO Capital GmbH, Eugenie-von-Soden-Straße 24/1, 73728 Esslingen am Neckar, Deutschland, office@axino.com

Nutzungshinweise und Disclaimer
1. Gegenstand
Diese allgemeinen Nutzungsbedingungen regeln den rechtlichen Rahmen für die Nutzung der folgenden Webseiten der AXINO Capital GmbH und deren Unterseiten: https://www.axinocapital.de https://www.youtube.com/channel/UC17lIUp6TeXnnGy4GMdFn3g Sie gelten zwischen dem Nutzer und der AXINO Capital GmbH, Eugenie-von-Soden-Straße 24/1, 73728 Esslingen am Neckar, vertreten durch die Geschäftsführung, nachfolgend "AXINO" genannt. Durch die Freischaltung des Nutzers und/oder die Nutzung der o.g. Webseiten akzeptiert der Nutzer die vorliegenden allgemeinen Nutzungsbedingungen.
2. Leistungsbeschreibung / Disclaimer
2.1. Nachrichten und Artikel beruhen teilweise auf Meldungen großer Nachrichtenagenturen wie Reuters oder dpa. Kurs- und Preisangaben werden von Börsen und Banken zur Verfügung gestellt. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzen sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die AXINO Capital GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Gemäß MiFID II und §34b WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der AXINO Capital GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der AXINO Capital GmbH direkt oder indirekt ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann. 2. Die in den Kommentaren zu den Artikeln veröffentlichten Informationen, Meinungen und Empfehlungen erfolgen nicht im Namen von AXINO, sondern stellen die subjektive Ansicht bzw. den Kenntnisstand des jeweiligen Verfassers dar.
3. Urheber-/Nutzungsrechte
3.1. Das Angebot ist durch urheberrechtliche Bestimmungen vor Vervielfältigung und Missbrauch geschützt. Die rechtswidrige Vervielfältigung, Verbreitung oder Veröffentlichung von Inhalten des Angebots oder deren Nachahmung über das eingeräumte Nutzungsrecht hinaus wird von AXINO durch zivil-, notfalls auch strafrechtliche Maßnahmen verfolgt.
3.2. AXINO behält sich sämtliche Rechte an den Inhalten vor. Dem Nutzer ist es nicht gestattet, die Informationen zu vervielfältigen, abzuändern, zu verbreiten, nachzudrucken, dauerhaft zu speichern, insbesondere zum Aufbau einer Datenbank zu verwenden oder an Dritte weiterzugeben.
4. Einstellung von Inhalten durch den Nutzer - Nutzungsbedingungen
4.1. Das Verfassen von Inhalten (z.B. Kommentaren) und deren öffentlicher Verbreitung ist nur unter Nennung einer gültigen E-Mail-Adresse (welche nicht veröffentlicht wird) möglich. Der Nutzer ist verpflichtet, seine Daten zu aktualisieren, sobald sich die Angaben, insbesondere die E-Mail-Adresse, ändern sollten.
4.2. Sofern der Nutzer eigene Inhalte (sog. "User Generated Content", z.B. Texte, Fotos, Videos) in die Angebote von AXINO einstellt, insbesondere in Form von Kommentaren in den Weblogs, verpflichtet sich der Nutzer zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen. Insbesondere ist es dem Nutzer untersagt, pornografische, gewaltverherrlichende und volksverhetzende Inhalte zu verbreiten, zu Straftaten aufzurufen und Persönlichkeitsrechte Dritter zu verletzen. Die Einstellung urheberrechtlich geschützter Werke darf nur mit der der Zustimmung des Urhebers erfolgen.
4.3. Auf Wunsch des Nutzers wird im Bereich der Leserkommentare nicht der reale Anmeldename, sondern ein frei wählbares Pseudonym angezeigt. Dem Nutzer ist es nicht gestattet, unter mehren Pseudonymen im Forum aufzutreten.
4.4. Der Nutzer hat in seinen Beiträgen einen fairen und sachlichen Ton zu wahren. Die Meinung und Äußerung der anderen Teilnehmer ist zu respektieren.
4.5. Um unnötige Ladezeiten zu vermeiden, wird der Nutzer gebeten, auf das Anhängen von Bildern zu verzichten. Leserkommentare dienen darüber hinaus dem sachlichen und verbalen Meinungsaustausch und der Diskussion unter den registrierten Nutzern.
4.6. Sämtliche Beiträge werden erst nach Prüfung durch die Redaktion freigegeben. Die Redaktion behält sich vor, Beiträge zu kürzen oder nicht zu veröffentlichen. Nutzern, die wiederholt gegen die Nutzungsbestimmungen verstoßen, kann die Registrierung entzogen werden.
4.7. Die Darstellung oder Verherrlichung von links- oder rechtsradikalem, rassistischem, anstößigem oder auch pornographischem Material, sowie jegliche Verlinkung darauf ist verboten und kann rechtliche Folgen nach sich ziehen. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
4.8. Eine Pflicht zur Überprüfung der vom Nutzer eingestellten Inhalte durch AXINO besteht nicht. AXINO behält sich aber das Recht vor, stichprobenartig eingestellte Inhalte zu überprüfen, ohne hierfür die Verantwortung für diese Inhalte zu übernehmen.
4.9. Mit der Einstellung von Inhalten räumt der Nutzer AXINO und den mit ihr verbundenen Unternehmen unentgeltlich das Recht ein, die Inhalte zeitlich unbegrenzt zu speichern, zu verbreiten, zu veröffentlichen, öffentlich zugänglich zu machen, zum Download anzubieten und in Online- und Printmedien des AXINO und verbundener Unternehmen zu nutzen. AXINO behält sich vor, Inhalte auch gekürzt zu veröffentlichen.
4.10. Der Nutzer versichert, zur Einräumung entsprechender Nutzungsrechte an den eingestellten Inhalten berechtigt zu sein und stellt AXINO und die mit ihm verbundenen Unternehmen von sämtlichen Ansprüchen Dritter, die aufgrund der vom Nutzer eingestellten Inhalte geltend gemacht werden, frei.
4.11. AXINO ist jederzeit berechtigt, vom Nutzer eingestellte Inhalte zu löschen und/oder den Zugang des Nutzers zu sperren. Ersatzansprüche des Nutzers wegen gelöschter Inhalte sind ausgeschlossen. Der Nutzer ist selbst verantwortlich für die Sicherung der eingestellten Inhalte.
5. Haftung
5.1. AXINO gewährleistet nicht, dass das Angebot jederzeit erreichbar und fehlerfrei ist. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Zugriff auf das Angebot durch Ursachen verhindert wird, die außerhalb des Einflusses von AXINO liegen.
5.2. Die von AXINO veröffentlichten Inhalte (z.B. Artikel, Daten und Prognosen) sind mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch können weder AXINO noch die von AXINO eingesetzten Dienstleister, insbesondere die Datenlieferanten, für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität eine Gewähr übernehmen.
5.3. AXINO haftet nicht für die inhaltliche Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Daten. Ebenso wenig übernimmt AXINO Gewähr für die Brauchbarkeit der Daten für seine Nutzer. Soweit durch die Nutzung der Daten gegenüber dem Nutzer Ansprüche wegen angeblicher Rechtsverletzungen geltend gemacht werden, hat AXINO hierfür nicht einzustehen.
6. Datenschutz
Bitte beachten Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
7. Schlussbestimmungen
7.1. AXINO ist jederzeit berechtigt, angebotene Dienste ganz oder teilweise einzustellen, zukünftig kostenpflichtig zu betreiben oder abzuändern.
7.2. AXINO behält sich vor, jederzeit ohne Vorankündigung diese Nutzungshinweise (AGB) abzuändern oder zu erweitern. Der Nutzer erklärt sich mit der Änderung einverstanden, sofern er nicht innerhalb einer Frist von 14 Tagen per E-Mail widerspricht. Die Änderungen treten erst in Kraft, wenn der Nutzer per E-Mail darauf aufmerksam gemacht wurde.
7.3. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung von UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen.
7.4. Sollte eine dieser Bestimmungen unwirksam sein, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Unwirksame Bestimmungen werden durch solche wirksamen Regelungen ersetzt, die den angestrebten wirtschaftlichen und rechtlichen Zweck weitgehend erreichen.
7.5. Gerichtsstand ist in Esslingen am Neckar, soweit der Kunde Kaufmann i. S. des Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Gleiches gilt, soweit der Kunde bei Klageerhebung keinen Sitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort in der Bundesrepublik Deutschland hat.

Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,XD0002058432,AU000000FGR3

Disclaimer:
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.