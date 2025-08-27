Das Weiße Haus steht bei der Bekämpfung des Klimawandels auf der Bremse. Und bittet zwecks Erhaltung des Status Quo sogar seine Bürger zur Kasse. Bis 2030 sollen Private mehr als zehn Milliarden US-Dollar beisteuern, um den Fortbestand unwirtschaftlicher Kohlekraftwerke zu sichern. Eigentlich hatten die betroffenen Versorger Werksschließungen im Visier. Damit wird es aber nichts, weil das amerikanische Energieministerium die Stilllegungen untersagt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
