Düsseldorf (ots) -VIVA Cruises stärkt das hochwertige Kulinarik-Konzept für Flusskreuzfahrten und holt dafür die international anerkannte Wein-Expertin Romana Echensperger ins Team, die ab sofort als Sommeliére die gesamte Weinauswahl der Flotte von VIVA Cruises neu definiert, die Crew an Bord schult und auch die künftigen Gourmet-Cruises mit Weinpräsentationen begleitet.Romana Echensperger darf als eine von weltweit nur 149 Frauen und 267 Männern den Titel "Master of Wine" tragen und ist Chefredakteurin Wein bei Falstaff, einem der weltweit stärksten Magazine für Genuss und Lifestyle.Zusätzlich zählt sie zum Tasting-Team der Lufthansa Group, ist als Autorin zu den Themen Wein und intensiv in der Ausbildung sowie Beratung aktiv. Zuvor arbeitete sie unter anderem in einem 3-Sterne-Restaurant als Chef-Sommeliére.· VIVA Cruises: All-Inclusive-Angebot mit hochwertigen WeinenVIVA Cruises bietet auf all seinen Flusskreuzfahrten in bis zu drei inkludierten Restaurants täglich mehrgängige Gourmet-Menüs und ein All-Inclusive-Angebot mit hochwertigen und täglich wechselnden Weinen an."Die neue Zusammenarbeit mit Romana Echensperger unterstreicht, dass unser All-Inclusive-Angebot für absolute Premiumqualität steht, und unsere Gäste dürfen sich auf allen Reisen auch dank der neu gestalteten Weinauswahl auf kulinarischen Hochgenuss freuen," so Andrea Kruse, CEO und Co-Founder VIVA Cruises.Noch in diesem Jahr startet VIVA Cruises mit einer Reihe von Gourmet-Cruises, die Romana Echensperger persönlich begleitet - mit Weinpräsentationen, kulinarischen Landausflügen und exklusiven Events. Die erste Gourmet-Cruise findet vom 20. bis 24. November 2025 an Bord der VIVA ENJOY statt.VIVA Cruises steuert seit der Gründung im Jahr 2018 auf Erfolgskurs, setzt mit Neubauten, eingeschlossenen Leistungen, modernem Design und nicht zuletzt mit einem internationalen Gäste-Mix neue Maßstäbe in der Flusskreuzfahrt-Branche. Erst im Januar 2025 kam mit der VIVA ENJOY ein weiterer Neubau zur Flotte, für das Jahr 2026 ist mit VIVA Boutique eine zusätzliche, noch hochwertigere Produktlinie im Angebot.Weitere Informationen: www.viva-cruises.com Tel: +49 211 274 032 50VIVA Cruises, gegründet 2018 mit Firmensitz Düsseldorf, ist Europas modernster Flusskreuzfahrt-Veranstalter und gehört als Premium-Anbieter zur renommierten Schweizer Reederei Scylla AG mit bald mehr als 50 Flussschiffen. Unter dem Motto "Enjoy the Moment" genießt ein internationaler Gäste-Mix passend zu einer elegant legeren Atmosphäre täglich mehrgängige Gourmet-Menüs und ein All-Inclusive-Angebot mit hochwertigen Weinen und Spirituosen aus der gesamten Barkarte sowie in allen Kabinen Kaffeemaschinen und täglich gefüllte Minibars. WLAN und Trinkgelder sind ebenfalls im Reisepreis enthalten. Die teils ganzjährigen Fahrtgebiete führen auf Rhein, Main, Mosel, Elbe, Weser und Donau sowie Seine, Rhône und Douro. Die Flotte von VIVA Cruises wächst jährlich dynamisch weiter. Die Schiffe, betrieben mit synthetischem GTL-Treibstoff (ab 2026 HVO), nutzen zusätzlich Landstrom und Solarpaneele für die Energieversorgung.Mit VIVA Boutique startet VIVA Cruises eine zweite Produktlinie: Elegante Boutique-Schiffe, zum Großteil mit Suiten, weniger Gästen und einem nochmals gehobenen kulinarischen Angebot. Erstes Schiff der VIVA Boutique-Flotte ist ab Frühjahr 2026 die VIVA BEYOND auf unterschiedlichen Routen ab Paris. www.viva-cruises.comPressekontakt:John Will KommunikationFindorffstraße 22-24Plantagenhof 828215 BremenT. 0421 333 98 28M. 0172 54 54 880mail@will-kommunikation.dewww.will-kommunikation.deOriginal-Content von: VIVA Cruises, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129783/6104942