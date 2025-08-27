Mainz (ots) -Nach der Premiere im vergangenen Jahr kommt auch in diesem Sommer die Weltelite im Biathlon erneut in Dresden zum City-Biathlon zusammen - und das ZDF ist wieder live dabei. Mit der Laufstrecke vor Dresdens Altstadtkulisse und dem Schießen im Heinz-Steyer-Stadion rückt die vor vier Wochen bei den "Finals 2025" bereits bewährte städtische Kulisse diesmal für das sommerliche Rennen auf Skirollern in den Fokus. Am Sonntag, 31. August 2025, überträgt "sportstudio live" von 17.15 bis 18.55 Uhr im ZDF und im ZDF-Streaming-Portal die Massenstarts der Frauen und Männer.Moderator Alexander Ruda führt durch die "sportstudio live"-Übertragung aus Dresden. Die Rennen kommentiert Volker Grube, als Co-Kommentator ist der ehemalige Biathlon-Olympiasieger und Weltmeister Sven Fischer an seiner Seite.Der Massenstart der Frauen steht ab 17.15 Uhr auf dem ZDF-Programm. Zehn Top-Athletinnen treten dabei auf Skirollern gegeneinander an - dem Trainingsgerät der Biathleten in der warmen Jahreszeit, das dem normalen Ski am ähnlichsten ist. Aus dem deutschen Biathletinnen-Team sind die erfahrene Vanessa Voigt und Juniorenweltmeisterin Julia Tannheimer dabei, die seit dem vergangenen Jahr im Weltcup läuft.Das Massenstart-Rennen der Männer ist ab 18.15 Uhr im ZDF zu sehen. Für Deutschland werden WM-Bronzemedaillengewinner Philipp Nawrath, Lokalmatador Justus Strelow und Thüringens bester Biathlet Philipp Horn antreten. Bei dem Rennen nicht mehr dabei sein werden drei Top-Biathleten, die in Dresden am Legendenrennen teilnehmen: Der ehemalige Weltmeister Benedikt Doll sowie die Brüder Tarjei und Johannes Thingnes Bø, die lange Jahre die Spitze der Biathlon-Weltelite gebildet haben und nun zum Abschied in die sächsische Hauptstadt kommen. Bei der City-Biathlon-Premiere in Dresden vor einem Jahr hatte der fünffache Weltcup-Gesamtsieger und fünffache Olympiasieger Johannes Thingnes Bø aus Norwegen noch Platz zwei hinter dem Slowenen Jakov Fak belegt, der auch in diesem Jahr wieder dabei ist.Zusammenfassung von der Dressur-EM im ReitenIm Rahmen der "sportstudio live"-Sendung aus Dresden berichtet das ZDF ab 18.00 Uhr in einer Zusammenfassung über den Abschlusstag der Dressur-EM im Reiten, die im französischen Crozet stattfindet. Kommentator ist Andreas Kürten.KontaktBei Fragen zu "sportstudio live" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudiolive) (nach Login), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen"sportstudio live" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/sportstudio-live-livestream-100)Sport auf ZDFheute (https://www.zdf.de/nachrichten/sport)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6104971