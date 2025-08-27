Mitteilung der Karlsberg Brauerei GmbH:

Karlsberg Brauerei veröffentlicht Halbjahreszahlen 2025

- Marktanteile ausgebaut

- EBITDA moderat unter Vorjahr

- Jahresprognose für das laufende Geschäftsjahr 2025 angepasst

Die Karlsberg Brauerei GmbH (Unternehmensanleihe, ISIN: NO0013168005, WKN: A3825C) hat ihre Zahlen zum ersten Halbjahr 2025 bekanntgegeben. Während der deutsche Biermarkt im ersten Halbjahr spürbar an Volumen verlor, entwickelte sich das inländische Markengeschäft mit den Marken Karlsberg und MiXery solide.

Die Marke Karlsberg konnte sich in der ersten Jahreshälfte im Markt gut behaupten und die Marktanteile im Hauptabsatzgebiet steigern. Der Umsatz lag nahezu auf Vorjahresniveau. Im Segment der alkoholfreien Produkte setzte das Unternehmen mit einem Umsatzplus von 5,9 % seinen Wachstumskurs fort. Insbesondere das Produkt Karlsberg Grapefruit Alkoholfrei konnte nach einem bereits ...

