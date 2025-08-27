München (ots) -Geballte Quizpower mit Alexander Bommes und Kai Pflaume: Von 13. Oktober bis Jahresende zeigt das Erste neue Folgen der beliebten Vorabend-Shows erstmals in Folge. "Gefragt - Gejagt" bringt das Publikum um 17:10 Uhr in Rätsellaune, ehe es um 18:00 Uhr fragen darf: "Wer weiß denn sowas?""Gefragt - Gejagt"-Moderator Alexander Bommes: "Nach zehn erfolgreichen Quizjahren im Ersten entsteht mit dieser Programmierung eine klassische,Win-Win' Situation - mit noch mehr Rätselfreude und Wissensvermittlung für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Das 'Gefragt - Gejagt' - Team ist gern mit dabei."Christoph Schmidt, Geschäftsführer ARD Vorabend: "Das ist mal eine Zeitumstellung - im Herbst beginnt der Vorabend nun schon um 17:10 Uhr. Wir freuen uns auf doppelt so viel Spaß bei doppelt so viel Quiz-Action - mit den zusätzlichen Folgen von 'Gefragt-Gejagt'. Und schon jetzt gratuliere ich Alexander Bommes und seinem Team zur erfolgreichen Sommer-Staffel!"Die aktuelle Staffel von "Gefragt - Gejagt" läuft seit 23. April 2025 im Ersten und liegt mit 17,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum derzeit über dem Staffelwert aus 2024 mit damals 16,8 Prozent.Sendetermine im Ersten:Bis 10. Oktober: 18:00 Uhr - "Gefragt - Gejagt"Ab 13. Oktober: 17:10 Uhr - "Gefragt - Gejagt", 18:00 Uhr - "Wer weiß denn sowas?""Gefragt - Gejagt" ist eine Produktion der ITV Studios Germany im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.Pressekontakt:Fotos über www.ard-foto.dePressekontakt:ARD-ProgrammdirektionSusi LindlbauerE-Mail: susi.lindlbauer@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6104995