Die Pyramid AG meldete vorläufige Ergebnisse für H1 25, die weitgehend unseren Erwartungen entsprachen und unsere Schätzungen für das GJ25 stützen. Der Umsatz stieg um 28,3 % gegenüber dem Vorjahr auf 39,8 Mio. EUR (+22 % organisch), was auf die starke Nachfrage nach Akhet-Servern und -PCs zurückzuführen war, während das neu erworbene Unternehmen RNT 2 Mio. EUR beitrug und die EBITDA-Gewinnschwelle erreichte. Das EBITDA der Gruppe verbesserte sich leicht auf 1,9 Mio. EUR (H1 24: 1,8 Mio. EUR), obwohl die Marge aufgrund von Projekten mit geringer Profitabilität bei der Tochtergesellschaft Pyramid Computer GmbH auf 5,0 % sank, was das Management als vorübergehend ansieht. Wichtig ist, dass faytech eine Trendwende zu einem positiven EBITDA geschafft hat. Angesichts der unveränderten Umsatzdynamik und der für H2 25 erwarteten Rentabilitätsverbesserungen erscheinen unsere Prognosen für das GJ 25 erreichbar. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit unveränderten Schätzungen und sehen Aufwärtspotenzial durch organisches Wachstum und die Integration von RNT. Das Kursziel bleibt unverändert bei 1,50 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/pyramid-ag
© 2025 AlsterResearch