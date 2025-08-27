Eine großangelegte Untersuchung aus den USA zeigt: KI trifft vor allem die Jüngsten am Arbeitsmarkt. Doch was macht ältere Arbeitnehmer so viel resistenter? In Bereichen mit einem breiten Einsatz von Künstlicher Intelligenz gibt es laut einer US-Studie spürbar weniger Jobs für junge Arbeitnehmer. So sei die Beschäftigung von 22- bis 25-jährigen Softwareentwicklern seit Ende 2022 um ein Fünftel gefallen, errechneten Forscher der Stanford-Universität. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n