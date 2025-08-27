Hannover (www.anleihencheck.de) - Der Mittwoch beginnt mit einem Blick auf das Konsumklima, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Beim GfK-Verbrauchervertrauen bestehe weiterhin wenig Hoffnung auf Dynamik. Dieses dürfte damit vielmehr eine fortgesetzte Zurückhaltung der privaten Haushalte unterstreichen. Für die Binnenkonjunktur würden die gedämpfte Kauflaune und die hohe Unsicherheit als kommunizierende Röhren ein Belastungsfaktor bleiben. Vonseiten der zahlreichen Redebeiträge der erneut im Fokus der Medienberichterstattung stehenden FED sei zudem auf den Präsidenten der Richond-FED Barkin zu achten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
