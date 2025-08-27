Das Mülheimer Startup Minerva Carbon, eine Ausgründung aus dem Max-Planck-Institut für Kohlenforschung, erhält rund 1,8 Millionen Euro Förderung aus dem EXIST-Programm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Das Team forscht an mesoporösen Hochleistungskohlenstoffmaterialien für Batterien. Die Idee des Startups: Mesoporöse Hochleistungskohlenstoffmaterialien zu kommerzialisieren. Bei einem mesoporösen Hochleistungskohlenstoff handelt es ...Den vollständigen Artikel lesen ...
