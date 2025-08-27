Die Sto SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007274136), Spezialist für Fassadensysteme und Wärmedämmung, hat im ersten Halbjahr 2025 rückläufige Umsätze und Gewinne verbucht. Trotz Baukrise und geopolitischer Unsicherheit bestätigt das Unternehmen jedoch seine Jahresprognose. Halbjahreszahlen: Umsatz und Gewinn rückläufig Der Sto-Konzern erzielte in den ersten sechs Monaten 2025 einen Umsatz von 777,1 Mio. Euro, ein Rückgang von 2,3 % (Vorjahr: 795,7 Mio. Euro). Bereinigt um Währungseffekte und Konsolidierungen ergibt sich ein Minus von 0,8 %.Das EBIT fiel von 29,3 Mio. Euro im Vorjahr auf 25,3 Mio. €, das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwerte Magazin