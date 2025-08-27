KI-Integration, anhaltende Hacktivisten-Kampagnen und staatliche Akteure, die DDoS-Angriffe als Waffe nutzen, schaffen beispiellose Risiken für Unternehmen weltweit

NETSCOUT SYSTEMS, INC. (NASDAQ: NTCT), hat heute seinen neuesten Threat Intelligence Report veröffentlicht, der die Entwicklung von Distributed-Denial-of-Service-Angriffen (DDoS) detailliert beschreibt. NETSCOUT hat in der ersten Hälfte des Jahres 2025 mehr als 8 Millionen DDoS-Angriffe weltweit überwacht, darunter mehr als 3,2 Millionen in der EMEA-Region. Heutige DDoS-Angriffe haben sich zu präzisionsgelenkten Waffen mit geopolitischem Einfluss entwickelt, die in der Lage sind, kritische Infrastrukturen zu destabilisieren.

Hacktivistische Gruppen wie NoName057(16) führten jeden Monat Hunderte von koordinierten Angriffen aus, die sich unter anderem gegen die Kommunikation-, Transport-, Energie-, öffentliche Verwaltung-, Finanz und Verteidigungsektoren richteten. DDoS-for-hire-Dienste haben Angriffstools für jedermann verfügbar gemacht und ermöglichen es auch unerfahrenen Akteuren, komplexe Angriffskampagnen durchzuführen. KI-gestützte Automatisierung, Multi-Vektor-Angriffe und Carpet-Bombing-Techniken stellen traditionelle Abwehrmechanismen vor große Herausforderungen. Botnetze kompromittierten Zehntausende von IoT-Geräten, Servern und Routern, führten nachhaltige Angriffe durch und verursachten erhebliche Störungen. Jede dieser Angriffsmethodik ist für sich genommen schon gefährlich, doch durch ihre Kombination schaffen sie ein noch nie dagewesenes Cyberrisiko für Organisationen und Netzwerke von Service-Providern weltweit.

Zu den wichtigsten Erkenntnissen zählen:

Massives globale Angriffsvolumen NETSCOUT verzeichnete in der ersten Hälfte des Jahres 2025 über 50 DDoS-Angriffe mit einer Bandbreite von mehr als einem Terabit pro Sekunde (Tbps), darunter ein Spitzenwert von 3,12 Tbps in den Niederlanden. Zudem wurden mehrere Angriffe mit extrem hohem Datenvolumen in Gigapaketen pro Sekunde (Gpps) beobachtet, darunter ein Angriff in den Vereinigten Staaten mit 1,5 Gpps.

"Da Hacktivistengruppen zunehmend Automatisierung, gemeinsam genutzte Infrastrukturen und sich weiterentwickelnde Taktiken einsetzen, müssen Unternehmen erkennen, dass traditionelle Abwehrmaßnahmen nicht mehr ausreichen", erklärte Richard Hummel, Director Threat Intelligence bei NETSCOUT. "Die Integration von KI-Assistenten und der Einsatz großer Sprachmodelle (LLMs) wie WormGPT und FraudGPT verschärfen diese Sorge zusätzlich. Und auch wenn der jüngste Schlag gegen NoName057(16) mit der Abschaltung von mehreren Hundert Servern vorübergehend zu einer Reduzierung der DDoS-Botnet-Aktivitäten dieser Gruppe geführt hat, ist eine dauerhafte Verhinderung ihrer Rückkehr als führende DDoS-Hacktivisten-Bedrohung keineswegs garantiert. Unternehmen benötigen intelligente, bewährte DDoS-Abwehrmechanismen, welche die ausgefeilten Angriffe der heutigen Zeit umgehen können."

NETSCOUT erfasst die DDoS-Bedrohungslandschaft umfassend aus passiven, aktiven und reaktiven Überwachungssystemen und bietet so einzigartige Einblicke in globale Angriffstrends. Mit dem Schutz von zwei Dritteln des gerouteten IPv4-Bereichs sichert NETSCOUT Netzwerk-Edges, die im ersten Halbjahr 2025 Spitzenverkehr von über 800 Tbps verarbeiteten. Durch die kontinuierliche Überwachung von zehntausenden täglichen DDoS-Angriffen verfolgt NETSCOUT zahlreiche Botnets und DDoS-For-Hire-Dienste, die weltweit Millionen kompromittierter oder missbrauchter Geräte ausnutzen.

