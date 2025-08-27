© Foto: Florian Gaul - greatifGoldman Sachs bremst die Rallye: Nach Abstufungen durch die US-Investmentbank verlieren die Aktien der Deutschen Bank und der Commerzbank im frühen Handel bis zu 2,8 beziehungsweise 3,3 Prozent.Ein kräftiger Dämpfer für die Bank-Rallye in Frankfurt: Nach einer Herabstufungen durch Analysten von Goldman Sachs geben die Aktien der Deutschen Bank und der Commerzbank am Mittwoch im frühen Handel nach. Die Deutsche Bank verlor zeitweise bis zu 2,8 Prozent, die Commerzbank bis zu 3,3 Prozent. Begründung der Experten: Nach dem steilen Kursanstieg seien die Bewertungen inzwischen ausgereizt. Goldman Sachs bleibt dem europäischen Bankensektor zwar insgesamt positiv zugewandt, stuft die beiden …Den vollständigen Artikel lesen ...
