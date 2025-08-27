Lidar-Sensoren kommen sonst in der Archäologie oder in selbstfahrenden Autos zum Einsatz. Eine Forschergruppe nutzt die Daten aber zu einem anderen Zweck. Die Waldbrände, die im vergangenen Januar das Los Angeles County heimgesucht haben, veränderten die Landschaft Südkaliforniens nachhaltig. Die Brände in Altadena, Pacific Palisades und weiteren Regionen der Millionenmetropole wüteten 24 Tage lang, forderten 29 Menschenleben und zerstörten 16.000 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
