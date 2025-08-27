LONDON (dpa-AFX) - Fortschritt und Digitalisierung - aber bitte nicht ohne Tradition: Der altehrwürdige nationale Postdienst Royal Mail stellt in Großbritannien 3.500 "Briefkästen der Zukunft" auf, die fast so aussehen wie die Briefkästen der Vergangenheit. Der größte Unterschied: An den solarbetriebenen roten Säulen können - ähnlich wie an deutschen Packstationen - auch Pakete eingeworfen werden. Die sollten allerdings nicht größer sein als ein Schuhkarton.

Der Nachrichtenagentur PA zufolge ist die Neuerung die größte Änderung an den Briefkästen in deren 175-jährigen Geschichte. Kundinnen und Kunden können zum Paketversand an den Briefkästen einen Code in einer entsprechenden App scannen, damit sich das große Fach öffnet. Der traditionelle Briefschlitz steht auch noch zur Verfügung.

Die große Paketrevolution sind die "Briefkästen der Zukunft" allerdings nicht. Moderne Paketstationen, auch im Kleinformat, sind seit Jahren in Großbritannien in vielen Städten und von verschiedenen Anbietern zu finden./mj/DP/stk