Die ostwestfälische Stadt Detmold läutet in ihrem Stadtbusverkehr das elektrische Zeitalter ein: Nun wurde der erste Elektrobus vom Typ Mercedes-Benz eCitaro in Empfang genommen und kommt in den nächsten Tagen auf die Straße. Insgesamt hat der Stadtverkehr Detmold (SVD) zehn dieser Elektrobusse bestellt. Die Bestellung der eCitaros hatte die SVD im März 2024 bekanntgegeben. Knapp eineinhalb Jahre später wurde also nun der erste E-Bus von Daimler ...Den vollständigen Artikel lesen ...
