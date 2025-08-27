EQS-News: Deutsche Postbank Funding Trust I
/ Schlagwort(e): Halbjahresbericht
Hiermit gibt die Deutsche Postbank Funding Trust I bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht 2025
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 10.09.2025
Ort: https://investor-relations.db.com/creditors/prospectuses/reports-deutsche-postbank-funding-trusts
27.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Postbank Funding Trust I
|1011 Centre Road, Suite 200
|19805-1266 Wilmington, Delaware
|Vereinigte Staaten von Amerika
|Telefon:
|+49(0)228 920 0
|Fax:
|+49(0)228 920 35151
|E-Mail:
|direkt@postbank.de
|Internet:
|www.db.com
|ISIN:
|DE000A0DEN75
|WKN:
|A0DEN7
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart; Amsterdam
|EQS News ID:
|2189430
