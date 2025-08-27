Porsche - kann ein neuer CEO den Sportwagenhersteller aus der Krise führen?



Berichten zufolge sucht Porsche nach einem Nachfolger für Oliver Blume



Oliver Blume möchte einem Bericht der "Wirtschaftswoche" zufolge von seinem Porsche-Chefposten zurücktreten. Blume führt Porsche seit 10 Jahren und hat seit 2022 zusätzlich einen Spitzenposten bei der Konzernmutter Volkswagen inne. Die Doppelrolle hatte schon seit längerem für Kritik gesorgt. Die "Wirtschaftswoche" berichtet, dass die Suche nach einem neuen Chef für Porsche läuft. Bei der Suche sollen sowohl interne als auch externe Kandidaten berücksichtigt werden. Die Familien Porsche, Piëch, Blume und der Betriebsrat sollen jeweils unterschiedliche Kandidaten favorisieren.



Porsche befindet sich derzeit im Krisenmodus, im ersten Halbjahr ging der Konzernüberschuss um rund 71 Prozent auf nur noch 718 Millionen Euro zurück. Zudem brach der operative Gewinn des Automobilgeschäfts im zweiten Quartal um rund 91 Prozent ein. Gründe für die Krise könnten unter anderem Belastungen durch US-Zölle, Sonderkosten für den Konzernumbau und der Kollaps des China-Geschäfts sein. Die Aktie reagierte positiv und war zeitweite rund 2 Prozent im Plus.









Quelle: HSBC













