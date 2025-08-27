BERLIN (dpa-AFX) - Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat den Gesetzentwurf zur Einführung eines neuen Wehrdienstes als "Riesenschritt nach vorne" bezeichnet. Pistorius sagte nach der Kabinettssitzung, der Gesetzentwurf mache deutlich, dass ein Aufwuchs der Bundeswehr notwendig sei. Es gehe darum, das "Mindset" in der Gesellschaft gerade bei jungen Männern und Frauen zu verändern und für den Dienst am Land zu werben.

Jeder aus der jungen Generation werde sich anders als bislang entscheiden müssen, was er zur Sicherheit seines Landes beitragen wolle. Die Debatten, die es in den Familien, an den Arbeitsplätzen, in den Schulen und in den Universitäten geben werde, seien gewollt und seien notwendig. Die Bundeswehr müsse aufwachsen, sagte Pistorius. Er verwies auf die internationale Sicherheitslage und vor allem das aggressive Auftreten Russlands. Eine starke Armee sei das effektivste Mittel, um Kriege zu verhindern.

Das Bundeskabinett brachte einen Gesetzentwurf zur Einführung eines neuen Wehrdienstes auf den Weg. Geplant ist eine Wehrerfassung junger Männer, der zunächst auf Freiwilligkeit und einen attraktiveren Dienst setzt. Eine Rückkehr zur Wehrpflicht wurde nicht vereinbart./hoe/DP/mis