Hannover (ots) -Das international gefeierte Partyformat Glitterbox feiert am Samstag, 30. August ab 15 Uhr seine siebte Ausgabe. Einen Tag später, am Sonntag, 31. August (ebenfalls ab 15 Uhr), folgt mit Electric Sunday ein entspanntes elektronisches Musikevent.Eigentlich sollte es die erste Glitterbox-Open-Air-Premiere in Deutschland werden - doch Hannover ist nicht Ibiza. Nach sorgfältigen Überlegungen, meteorologischen Checks und mit Blick auf den launischen hannoverschen Sommer hat die Hannover Veranstaltungs GmbH (HVG) entschieden: Die Tanzfläche für dieses Festival zieht in die lichtdurchflutete, Glashalle im Congress Centrum. Damit können sich alle Gäste auf ein rundum gelungenes Erlebnis freuen - und unabhängig vom Wetter in die Wochenendplanung gehen. Ein weiterer Pluspunkt: Statt um 22 Uhr ist erst um 0:30 Uhr Schluss - mehr Zeit zum Tanzen und Genießen.Gleichzeitig bleibt die besondere Atmosphäre des Stadtparks erhalten: Zwischen Bäumen und Blumen warten Foodtrucks, Chill-Areas und Musik - eine grüne Sommerlounge mitten in der Stadt. So vereint das Festival das Beste aus beiden Welten: Ibiza-Feeling in der eleganten gläsernen Niedersachsenhalle und leichte Vibes in der direkt angrenzenden grünen Oase Stadtpark. "Wir wollen, dass alle entspannt planen können und die Vorfreude ungetrübt bleibt", so HVG-Geschäftsführer André Lawiszus.Die DJs werden zusätzlich live auf eine LED-Wall im Open Air Bereich projiziert, sodass auch draußen niemand etwas verpasst.Internationales Flair mit lokalem HerzschlagDas Line-up der Glitterbox am Samstag wird von David Morales und Louie Vega angeführt - zwei Ikonen der internationalen Clubszene, die auf den größten Bühnen der Welt zu Hause sind. Gemeinsam mit Hannovers Aushängeschild, dem Grammy-nominiertem House-DJ und Hitproduzenten Mousse T. bilden sie das Herzstück der diesjährigen Glitterbox. Wenn sie die Plattenteller übernehmen, trifft New Yorker House-Geschichte auf lateinamerikanische Soul- und Disco-Vibes.Online-Tickets für die Glitterbox sind ausverkauft, Tickets an der Tageskasse nach Verfügbarkeit.Im Line-up von Electric Sunday stehen Âme (live) und Reznik im Fokus - seit Jahren zwei der spannendsten Künstler der internationalen Elektroszene. Sie verbinden treibende Beats mit melodischen Elementen und sorgen weltweit - von Berlin bis Burning Man - für intensives Live-Feeling. Reznik feierte erst am vergangenen Samstag vor mehr als 60.000 Besucherinnen und Besuchern auf dem Tempelhofer Feld in Berlin den Geburtstag des Kultlabels "Keinemusik". Mehr geballtes DJ-Flair aus aller Welt findet man in der Landeshauptstadt kein zweites Mal.Für den Electric Sunday sind noch wenige Tickets verfügbar.Mehr Informationen und Tickets unter https://www.hvg-events.de/