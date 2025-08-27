Düsseldorf (ots) -Gute Nachrichten für Ketchup-Fans: Der "Heinz Zero Tomaten Ketchup" erhält diesen Sommer einen brandneuen Look und eine leckere, verbesserten Rezeptur, die einen noch kräftigeren Geschmack bietet. Mit 35 % mehr Tomaten* im Vergleich zum klassischen Heinz-Tomatenketchup und ohne Zusatz von Zucker** und Salz schreibt HEINZ damit die Regeln für Ketchup neu. Das ist richtig: Im Gegensatz zu anderen "Zero"-Produkten ist bei HEINZ weniger mehr. Das bedeutet weniger Salz, weniger Zucker und noch mehr Tomaten*, die dafür sorgen, dass der kultige Ketchup von Heinz wie der originale HEINZ-Geschmack schmeckt. Der neue Heinz ZERO Ketchup im 400-ml-Format ist ab sofort zu einem UVP von 3,49 EUR in jedem gut sortierten Supermarkt erhältlich.Beliebter Ketchup ohne ZuckerzusatzDie verbesserte Rezeptur mit einem noch leckereren Geschmack und einem eleganten, auffälligen Flaschendesign basiert auf Basis von Verbraucherwünschen nach mehr Auswahl und gesünderen Optionen ihrer Lieblingssauce."Die Verbraucher haben die Erfahrung gemacht, dass 'Zero'-Produkte oft nicht überzeugen - denn 'Zero' bedeutet oft weniger Geschmack. Wir wollen das ändern und haben einen Ketchup entwickelt, der genau den Genuss bietet, den man liebt - und das mit weniger Zutaten. Egal, ob Zero oder Classic, unsere Verbraucher können sicher sein, dass es nach HEINZ schmeckt. Und wenn es um Ketchup geht, muss es natürlich HEINZ sein", so Matt Poulton, Managing Director Central Northern Europe bei Kraft Heinz.Wachsendes Interesse an Light-ProduktenBereits viele Menschen greifen zu zuckerreduzierten oder zuckerfreien Alternativen, um auf nichts verzichten zu müssen. Laut einer Umfrage des Süßstoff Verbandes e.V. konsumieren 75 % der Befragten in Deutschland mindestens einmal pro Woche Light- oder Zero-Produkte****. Und auch Ketchup-Fans kommen auf ihre Kosten: Im Vergleich zum letzten Jahr ist der Absatz des Heinz Zero Tomatenketchups um mehr als 25 Prozent gestiegen. In einem Geschmackstest sagen 9 von 10 deutschen Verbrauchern, dass das neue Heinz Zero Rezept die gewohnte Qualität bietet, die sie von der Marke erwarten***.Die neue Rezeptur greift außerdem den viralen TikTok-Trend "Add, Not Subtract" auf, bei dem Food-Liebhaber ihre Lieblingsgerichte aufwerten, anstatt Produkte wegzulassen. Das neue Rezept für den Heinz Zero Tomatenketchup entspricht genau diesem Trend, indem es mehr Tomaten enthält und dabei Zucker und Salz reduziert.Der neue Heinz Zero Ketchup im 400-ml-Format ist ab sofort zu einem UVP von 3,49 EUR in jedem gut sortierten Supermarkt erhältlich.*Im Vergleich zum klassischen Heinz Tomatenketchup**enthält von Natur aus Zucker***Studie durchgeführt von MMR für Heinz im November 2024. Die Stichprobe bestand aus 480 Befragten in Deutschland, die ausschließlich oder überwiegend für den Haupteinkauf von Lebensmitteln verantwortlich waren und in den letzten 12 Monaten Heinz Zero Tomato Ketchup gekauft und gegessen haben mussten.****GfK eBUS®1 Verbraucherstudie im Auftrag des Süßstoff-Verbandes e.V. - Zeitraum: Oktober 2023Pressekontakt:H.J. Heinz GmbHmedia@kraftheinz.comOriginal-Content von: H.J. Heinz GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8916/6105227