Nach Informationen von Insidern hat der US-Ölriese in diesem Jahr hinter verschlossenen Türen mit Rosneft über eine Rückkehr ins milliardenschwere Sakhalin-Projekt gesprochen.Das Projekt Sakhalin-1 im Fernen Osten Russlands zählt zu den größten ausländischen Energieinvestments seit den 1990er-Jahren. Exxon war dort jahrzehntelang federführend, bis der Konzern nach dem russischen Angriff auf die Ukraine 2022 zum Rückzug gezwungen wurde. Moskau verhinderte den Verkauf der Beteiligung, strich Exxons Anteile kurzerhand - ein Schritt, den das Unternehmen als Enteignung bezeichnete. Nach dem Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin in diesem
