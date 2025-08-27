PayPal stolpert in Deutschland über eine milliardenschwere Panne: Zahlungen brechen ab, Händler warten auf ihr Geld, Nutzer klagen über Ausfälle. Die Aktie rutscht zunächst nur leicht ab - und Anleger fragen sich, ob es sich nur um ein technisches Problem handelt oder um mehr. DER AKTIONÄR ordnet ein.Die Aktie von PayPal steht am heutigen Nachmittag wegen einer milliardenschweren Panne in Deutschland im Fokus. Mehrere Banken, darunter die Bayerische Landesbank, die Hessische Landesbank sowie die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
