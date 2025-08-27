EQS-News: Cheplapharm AG
Die global agierende CHEPLAPHARM Gruppe, weltweit führend in der Akquisition von Originalpräparaten von der forschenden Pharmaindustrie, konnte ihre Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2025 stabilisieren. Nach einem herausfordernden Geschäftsjahr 2024 hat das Unternehmen mit einem Transformationsprogramm reagiert. Im Vergleich zum zweiten Halbjahr 2024 zeigt sich eine Stabilisierung der wichtigsten Finanzkennzahlen: Der Umsatz stieg um 12 % auf 813,4 Mio. € und das EBITDA um 24 % auf 337,6 Mio. €.
Dr. Kia Parssanedjad, CFO von CHEPLAPHARM, ergänzt: "Die Fortschritte im Rahmen unseres Transformationsprogramms und die sichtbare Stabilisierung unserer operativen Performance wurden auch vom Kapitalmarkt positiv aufgenommen. Dies hat es uns zuletzt ermöglicht, eine neue Anleihe im Volumen von 750 Mio. € zu platzieren. Die Transaktion war mehrfach überzeichnet und ermöglicht es uns, einen Teil unserer mittelfristigen Fälligkeiten bereits frühzeitig abzulösen und unsere finanzielle Flexibilität zu erhöhen. Nun gilt es den eingeschlagenen Weg konsequent fortzusetzen und damit die Basis für weiteres Wachstum zu schaffen."
CHEPLAPHARM ist ein Familienunternehmen mit Hauptsitz in Greifswald. Seit über 20 Jahren übernimmt das Unternehmen sehr erfolgreich bekannte und etablierte Medikamente von der forschenden Pharmaindustrie und überführt diese in ein bestehendes, globales Netzwerk aus Partnern für Produktion und Distribution. Damit stellt CHEPLAPHARM die kontinuierliche Versorgung der Patienten mit diesen Arzneimitteln weltweit sicher. Neben dem Hauptsitz in Greifswald betreibt CHEPLAPHARM weitere Standorte in Frankreich, Japan, Russland und der Schweiz. Weltweit beschäftigt das Unternehmen rund 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
