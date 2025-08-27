Berichtssaison und Wirtschaftsdaten - Von Pernod Ricard bis Dell und dem US-BIPDonnerstag Bilanzen von Fielmann bis Delivery Hero treffen auf US-BIP-Daten - ein Handelstag zwischen Unternehmenszahlen, Konjunkturimpulsen und Messe-Highlights in München und Berlin. TERMINE UNTERNEHMEN06:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 7/2507:30 DEU: Fielmann, Halbjahreszahlen07:30 DEU: Delivery Hero, Q2-Zahlen07:30 FRA: Pernod Ricard, Jahreszahlen08:00 DEU: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
