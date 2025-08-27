Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 27.08.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Patentschutz bis in die 2040er - Biotech-Geheimtipp vor möglichem Fast-Track-Durchbruch in den USA!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
27.08.2025 14:03 Uhr
197 Leser
Artikel bewerten:
(0)

MÄRKTE EUROPA/Kaum bewegt - Pariser Börse mit nur kleiner Erholung

DJ MÄRKTE EUROPA/Kaum bewegt - Pariser Börse mit nur kleiner Erholung

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte treten am Mittwochmittag weitgehend auf der Stelle. Der DAX verliert 0,1 Prozent auf 24.139 Punkte, der Euro-Stoxx 50 gewinnt 0,2 Prozent. Der wichtigste Termin des Tages, die Quartalszahlen von Nvidia, steht erst nach Handelsschluss an der Wall Street auf der Agenda. Dem KI-Schwergewicht und seinen Zahlen wird an der Börse eine hohe Impulskraft zugetraut.

Die Erwartungen sind hoch nach einer Berichtssaison, in der große Technologieunternehmen ihre Investitionen in Künstliche Intelligenz verdoppelt haben. "Bei der aktuellen Bewertung muss Nvidia die Konsensschätzungen übertreffen und anschließend einen noch optimistischeren Ausblick geben, um den Aktienkurs auf diesem Niveau zu halten", schreibt Dave Sekera, Chefmarktstratege USA bei Morningstar. "Der Markt will Details zum Status der H20-Chips, die nach China verkauft wurden."

Derweil wird an den Finanzmärkten weiter über die Attacken von US-Präsident Trump gegen Fed-Mitglieder wie Lisa Cook diskutiert. "Die Märkte haben noch nicht richtig eingepreist, was immer stärker wie ein Bruch mit der Unabhängigkeit der Fed aussieht", kommentieren die Analysten von Evercore ISI dazu. Marktstratege Robert Savage von BNY sieht in Trumps Vorgehen "einen historischen Test der Präsidenten-Macht".

In Europa steht weiter die Entwicklung in Frankreich im Fokus. Am 8. September steht eine Vertrauensfrage von Premierminister Bayrou auf der Agenda. Nach dem Abverkauf an den beiden vergangenen Tagen kann sich die Pariser Börse kaum erholen, der CAC-40 handelt 0,5 Prozent im Plus.

Bankensektor steht weiter unter Druck

Der am Vortag aus Sorge vor einer Haushaltskrise in Frankreich unter die Räder gekommenen Bankensektor gibt aber um weitere 1,1 Prozent nach. Societe Generale gewinnen nach den herben Verlusten gerade einmal 0,1 Prozent, für BNP Paribas geht es um weitere 0,5 Prozent nach unten. Nach einer Abstufung verlieren Commerzbank 2,9 Prozent, die Aktien der Deutschen Bank fallen um 2,1 Prozent.

Für die Aktie von Aroundtown geht es trotz solider Zahlen um 5,9 Prozent nach unten. Aroundtown hat im ersten Halbjahr dank moderater Mietsteigerungen und Kostenkontrolle die operativen Gewinne etwa stabil gehalten.

Die Aktie der Sportwagenschmiede Porsche steigt um 1,1 Prozent. Die Wirtschaftswoche berichtet, dass ein Führungswechsel anstehe. Nach Informationen des Magazins hat sich Vorstandschef Oliver Blume entschieden, seinen Posten aufzugeben. Er möchte sich demnach auf seine Aufgabe als Chef des Volkswagen-Konzerns konzentrieren.

Als "gemischt" werden die Halbjahreszahlen von Stadler Rail von den UBS-Analysten eingestuft. Während die Auftragseingänge zurückgingen und der FCF deutlich negativ war, wurde die EBIT-Marge im saisonal schwächeren ersten Halbjahr leicht übertroffen. Prognose und mittelfristige Ziele wurden bestätigt. Für die Aktie geht es um 8,2 Prozent nach unten. 

=== 
INDEX           zuletzt    +/- %   absolut  +/- % YTD 
Euro-Stoxx-50       5.396,79    +0,2%    13,11   +10,0% 
Stoxx-50         4.584,79    +0,5%    22,34    +6,9% 
DAX           24.138,81    -0,1%   -14,06   +21,3% 
MDAX           30.577,66    -0,8%   -245,27   +20,5% 
TecDAX          3.758,91    +0,0%    1,76    +9,9% 
SDAX           17.006,56    -0,3%   -50,70   +24,4% 
CAC            7.746,58    +0,5%    36,77    +4,5% 
SMI           12.205,00    +0,4%    44,11    +4,8% 
ATX            4.663,29    -0,9%   -40,36   +29,9% 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    0:00  Di, 17:55  % YTD 
EUR/USD           1,1583    -0,5%   1,1645   1,1655 +12,5% 
EUR/JPY           171,61    -0,0%   171,65   171,68  +5,4% 
EUR/CHF           0,9348    -0,1%   0,9361   0,9360  -0,3% 
EUR/GBP           0,8625    -0,2%   0,8639   0,8644  +4,4% 
USD/JPY           148,15    +0,5%   147,41   147,30  -6,3% 
GBP/USD           1,3431    -0,4%   1,3480   1,3483  +7,7% 
USD/CNY           7,1170    +0,1%   7,1078   7,1130  -1,4% 
USD/CNH           7,1644    +0,1%   7,1545   7,1541  -2,5% 
AUS/USD           0,6465    -0,4%   0,6493   0,6498  +4,9% 
Bitcoin/USD       111.190,50    -0,4% 111.613,20 109.767,40 +17,6% 
 
ROHOEL           zuletzt VT-Settlem.    +/- %   +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          63,14    63,25    -0,2%    -0,11 -11,4% 
Brent/ICE          67,09    67,22    -0,2%    -0,13 -10,1% 
 
METALLE          zuletzt    Vortag    +/- %   +/- USD  % YTD 
Gold           3.375,15   3.392,55    -0,5%   -17,40 +29,3% 
Silber            38,27    38,63    -0,9%    -0,35 +33,8% 
Platin          1.157,16   1.161,38    -0,4%    -4,22 +32,6% 
Kupfer            4,41     4,46    -1,1%    -0,05  +7,3% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 27, 2025 07:31 ET (11:31 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
Künstliche Intelligenz, Magnificent Seven, Tech-Euphorie – seit Monaten scheint an der Börse nur eine Richtung zu existieren: nach oben. Doch hinter den Rekordkursen lauert eine gefährliche Wahrheit. Die Bewertungen vieler Tech-Schwergewichte haben historische Extremniveaus erreicht. Shiller-KGV bei 39, Buffett-Indikator auf Allzeithoch – schon in der Dotcom-Ära war der Markt kaum teurer.

Hinzu kommen euphorische Anlegerstimmung, IPO-Hypes ohne Substanz, kreditfinanzierte Wertpapierkäufe in Rekordhöhe und charttechnische Warnsignale, die Erinnerungen an 2000 und 2021 wecken. Gleichzeitig drücken geopolitische Risiken, Trumps aggressive Zollpolitik und saisonale Börsenschwäche auf die Perspektiven.

Die Gefahr: Aus der schleichenden Korrektur könnte ein rasanter Crash werden – und der könnte vor allem überbewertete KI- und Chipwerte hart treffen.

In unserem kostenlosen Spezial-Report zeigen wir Ihnen, welche Tech-Aktien am stärksten gefährdet sind und wie Sie Ihr Depot vor dem Platzen der Blase schützen könnten.

Holen Sie sich den neuesten Report!

Dieses exklusive Angebot gilt aber nur für kurze Zeit! Daher jetzt downloaden!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.