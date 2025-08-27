Diesen M-Dax-Wert hat es richtig erwischt - doch gezieltes Bottom-Fishing könnte jetzt goldwert sein! Aktuelle Übersicht zu Puma SE: Die Puma SE (ISIN: DE0006969603) ist ein bekanntes deutsches Sportartikelunternehmen mit Sitz in Herzogenaurach, weltweit aber nur drittgrößter Akteur seiner Zunft hinter Nike und Adidas. Der globale Marktanteil liegt bei rund 6?% - Nike führt mit etwa 27?%, Adidas folgt mit rund 19?%. Der Umsatz betrug 2024 rund 8,8 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
